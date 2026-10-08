İnegöl'de kovalamaca sonrası yakalanan şüphelinin üzerinden 50 gram bonzai çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin takibe aldığı şüpheli, ekipleri fark edince kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

operasyonun detayları:

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 50 gram bonzai ele geçirildi.

adli süreç:

Gözaltına alınan Cengiz B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE NARKOTİK EKİPLERİNİN TAKİBE ALDIĞI CENGİZ B., KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI.