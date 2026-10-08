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Malatya'da şantiye konteynerlerinde çıkan yangın yaklaşık 30 konteynerin zarar görmesine yol açtı

Yeşilyurt'taki şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı; itfaiye söndürdü, yaklaşık 30 konteyner zarar gördü.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:35

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya'da şantiye konteynerlerinde çıkan yangın yaklaşık 30 konteynerin zarar görmesine yol açtı

şantiyede işçi barınma konteynerlerinde yangın

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi'nde bulunan bir şantiye alanında, işçilerin barınması için kullanılan konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye ulaşan ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve müdahale başlatıldı.

müdahale ve hasar:

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 30 konteyner yanarak zarar gördü. Olayda yaralanan olmadı.

inceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında yangının kaynağı ve hasarın boyutu tespit edilmeye çalışılıyor.

MALATYA’NIN YEŞİLYURT İLÇESİNDE ŞANTİYE ALANINDA İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERDE ÇIKAN YANGINDA...

MALATYA’NIN YEŞİLYURT İLÇESİNDE ŞANTİYE ALANINDA İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERDE ÇIKAN YANGINDA YAKLAŞIK 30 KONTEYNER YANARAK ZARAR GÖRDÜ, OLAYDA YARALANAN OLMADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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