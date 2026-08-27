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ETSO ağustos meclisinde istihdam, altyapı ve sanayi yatırımları öne çıktı

ETSO'nun Ağustos meclisinde ekonomik büyüme, istihdam, OSB genişlemesi ve mesleki eğitim projeleri ele alınarak kurumsal iş birliği adımları paylaşıldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 08:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

ETSO ağustos meclisinde istihdam, altyapı ve sanayi yatırımları öne çıktı

ETSO ağustos ayı meclisi gerçekleştirildi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz yönetiminde yapıldı. Toplantıda oda işleyişi, şehrin ekonomik gelişimine yönelik adımlar ve sektörlerin beklentileri kapsamlı şekilde ele alındı. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın Ağustos ayında yürütülen yönetim kurulu faaliyetlerini meclis üyelerine aktardı.

yönetim kurulu faaliyet raporu:

Başkan Saim Özakalın sunumunda, Erzurum’un ticari hacmini ve sanayi altyapısını güçlendirmeye yönelik yürütülen çalışmaların özetini paylaştı. ETSO ev sahipliğinde düzenlenen Ekonomi İstişare ile Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm toplantısına Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahanın katılımının sağlandığı, iş dünyasının sorun ve çözüm önerilerinin 6 ana başlık altında değerlendirildiği belirtildi.

istihdam ve dijital altyapı çalışmaları:

İstihdam ve altyapı odaklı adımlar da mecliste ön plana çıktı. Özakalın, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı ile Erzurum Dijital Altyapı ve Veri Merkezi Koordinasyon Toplantısında kurumlar arası iş birliği süreçlerinin ele alındığını ve ortak proje takviminin değerlendirildiğini aktardı.

mesleki eğitimde saha çalışmaları hız kazandı:

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile yürütülen Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi (MEİP) kapsamındaki gelişmeler de meclis gündemindeydi. Özakalın, yürütme kurulu toplantılarının ardından pilot okullarda saha çalışmalarına başlandığını; Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi, Dedeman Turizm ve Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde staj imkanları, akreditasyon başvuruları ile okul-sanayi-aile iş birliği üzerine eylem planları oluşturulduğunu söyledi.

sanayi yatırımları ve organize sanayi alanları:

Sanayi altyapısına yönelik gelişmeler toplantıda detaylandırıldı. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için ek 650 hektarlık alan tahsisi çalışmalarındaki son durum meclisle paylaşıldı. Aziziye Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) gündeminde ise 302 yatırımcının taahhüdü ve 1,6 milyon metrekarelik alan tahsis süreçleri değerlendirildi.

Özakalın ayrıca, başkanlığını yürüttüğü TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi toplantısında ormancılık, ithalat-ihracat süreçleri; SANTEK toplantısında üniversite-sanayi iş birliği, Model Fabrika süreçleri ve hibe programlarının görüşüldüğünü aktardı. TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ile TKDK ev sahipliğinde düzenlenen toplantıların ise kadın girişimcilerin destek mekanizmalarını masaya yatırdığını belirtti.

Toplantı, meclis üyelerinin sektörlere ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasıyla sona erdi; önümüzdeki dönem için koordinasyon ve uygulama adımlarının hızlandırılması kararı vurgulandı.

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, MECLİS BAŞKANI GÖKHAN...

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, MECLİS BAŞKANI GÖKHAN YILMAZ BAŞKANLIĞINDA YAPILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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