Yaylada aniden bastıran dolu Arpaçaylıları hazırlıksız yakaladı

Arpaçay yaylasında aniden bastıran dolu yaşamı etkiledi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan yağmur, daha sonra yerini dolu yağışına bıraktı. Bardaklı köyü yaylasında bulunan vatandaşlar, fındık büyüklüğündeki dolu taneleriyle kısa sürede hazırlıksız yakalandı.

Dolu anı cep telefonuna yansıdı:

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi. Görüntülerde yağan doluyu gösterme, eline dolu alma ve "hayvanlarımız zarar gördü" sözleri yer alıyor.

Yaylanın görünümü ve endişe:

Kayıtlarda, dolunun etkisiyle yaylanın kısa sürede beyaza büründüğü açıkça görülüyor. Videodaki ifadeler, vatandaşların olası zararlar konusunda endişeli olduğunu ortaya koyuyor.

KARS’IN ARPAÇAY İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN DOLU YAĞIŞI, YAYLADA BULUNAN VATANDAŞLARI HAZIRLIKSIZ YAKALADI. FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DOLU TANELERİ KISA SÜREDE ÇEVREYİ BEYAZA BÜRÜDÜ.