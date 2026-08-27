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atıkları sanata dönüştüren Bahtınur, depremzede çocuklar için sergi hazırlıyor

Bipolar hastası Bahtınur Ezgeç, atıkları sanat eserine dönüştürüp satıyor; elde ettiği gelirle 6 Şubat'ta yetim kalan çocuklara destek için sergiler düzenliyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 08:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

atıkları sanata dönüştüren Bahtınur, depremzede çocuklar için sergi hazırlıyor

yerelden evrene uzanan bir iyilik hikayesi:

Hatay İskenderun'da yaşayan Bahtınur Ezgeç, bipolar bozuklukla sürdürdüğü yaşamda atık malzemeleri değerlendirerek süs eşyaları ve oyuncaklar üretiyor. Ürettiği el işleri, hem kendi tedavi sürecinde terapi işlevi görüyor hem de satışından elde edilen gelirle depremzede öksüz ve yetim çocuklara destek olmayı hedefliyor. Ezgeç, el emeğini dayanışmaya dönüştürerek bölgedeki acıyı paylaşmayı amaçlıyor.

sanat ve tedavi: kişisel mücadeleden toplumsal örneğe:

Ezgeç'in bipolar bozukluk tanısı 2015 yılında Erzurum'da konuldu. Zorlu tedavi sürecinde hiçbir öğretmenden ders almadan evde atölye kurarak kendini geliştirdi ve resim ile el işine yöneldi. Erzurum'da açtığı 6 sergi ile hem kişisel bir çıkış sağladı hem de hastalara umut olmak için model oluşturdu. Ankara'da LÖSEV ile gönüllü işbirlikleri yaparak sergilerinden sonra oyuncak bağışları gerçekleştirdi ve bağışların makbuzlarını aldı; ayrıca kendi eserleri için bir katalog oluşturdu.

iletilen mesaj ve kişisel öğütler:

Yaşadığı süreci anlatırken umudunu hiç yitirmediğini vurgulayan Ezgeç, benzer durumda olanlara sabır ve inanç öğütleri veriyor. Hastalığıyla mücadelede sanatın iyileştirici gücüne dikkat çekiyor ve hayallerinden vazgeçmemeleri gerektiğini söylüyor. Ezgeç, uzun uğraşlar sonucu sergiler açarak topluma katıldığını ve bu yolla başkalarına örnek olmayı amaçladığını belirtiyor.

6 Şubat sonrası odak: depremzede çocuklara destek:

6 Şubat 2023teki depremin ardından Hatay ve İskenderun'da anne veya babasını kaybeden çocukların yaralarını gören Ezgeç, yeni hedefini bu miniklere yardım olarak tanımlıyor. Geliri bağışlamak üzere düzenleyeceği sergilerle hem oyuncak hem maddi destek sağlamayı planlıyor. İskenderun'da hazırlıklarını titizlikle sürdüren sanatçının amacı, el emeğini umut ışığına dönüştürerek bölgede örnek bir dayanışma modeli oluşturmak.

Bahtınur Ezgeç'in hikayesi, kişisel mücadelenin sanatsal üretimle birleşerek toplumsal faydaya dönüşebileceğinin somut bir örneği. Hem kendi iç dünyasında hem de depremzede çocukların geleceğinde iz bırakmayı amaçlayan projeler, sergi açıldıkça hem farkındalık yaratacak hem de destek mekanizmaları için kaynak yaratacak.

HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİNDE YAŞAYAN BİPOLAR HASTASI BAHTINUR EZGEÇ, ATIK MALZEMELERİ SANATA...

HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİNDE YAŞAYAN BİPOLAR HASTASI BAHTINUR EZGEÇ, ATIK MALZEMELERİ SANATA DÖNÜŞTÜRÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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