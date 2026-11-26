ING Türkiye'de yeşil dönüşüme katkı sunuyor

ING Grubu, düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırma hedefini Türkiye'ye taşıyarak sürdürülebilir projelere finansman sağlıyor. Grup, 2050 net sıfır hedefi çerçevesinde müşterilerinin dönüşümünü desteklemeyi, düşük karbonlu teknolojileri finanse etmeyi ve paydaşları bu sürece dahil etmeyi önceliklendiriyor.

Türkiye'ye taşınan global uzmanlık:

ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Başkanı Ayşegül Akay, bankanın müşterilerinin ihtiyaçlarını ve dönüşüm planlarını anlamanın öncelikleri arasında olduğunu belirtiyor. Akay, uzun vadeli çözüm ortağı olma yaklaşımıyla müşterilere uygun finansman modelleri sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Grubun küresel hedefleri somut rakamlarla da destekleniyor: ING, 2027 yılına kadar her yıl 150 milyar euro sürdürülebilir finansmanı harekete geçirme hedefiyle ilerliyor. Bu hedefe paralel olarak grup, 2025'te 166 milyar euro sürdürülebilir finansman hacmine ulaşarak bir önceki yıla göre %28 büyüme kaydetti ve 2026 yılının ilk yarısında 86,5 milyar euro mobilize etti.

Türkiye'deki roller ve önemli işlemler:

Akay, ING Türkiye'nin kurumsal bankacılıkta sürdürülebilir finansman alanında aksiyon liderlerinden biri olduğunu belirtti. 2020'den bu yana Türkiye odağında doğrudan finansman sağlama, koordinasyon ve aracılık yoluyla yaklaşık 17 milyar euro sürdürülebilir finansmanı harekete geçirdiklerini açıkladı.

Banka, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi hazırlığında danışmanlık verdi ve 1,5 milyar ABD doları tutarındaki 2037 vadeli sürdürülebilir tahvil ihracında Sürdürülebilir Tahvil Ortak Koordinatör ve Ortak Lider Düzenleyici olarak görev aldı. Bu işlem, Türkiye Hazinesi'nin uluslararası ikinci ESG tahvil ihracı olarak kayda geçti. Ayrıca Türkiye Varlık Fonu Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi konusunda da danışmanlık hizmeti sundular.

COP31 ve elektrifikasyon odağı:

COP31 gündeminde enerji dönüşümü, elektrifikasyon, yeşil yatırımlar ve iklim finansmanı ön plana çıktı. ING Grubu, COP süreçlerine uzun yıllardır katılım sağlıyor; 2025'te yenilenebilir enerji projelerine 9,6 milyar euro finansman sağladı ve 2026'da da benzer bir trend bekliyor. Akay, ING'nin bu yıl CEO düzeyinde katılım gösteren güçlü bir heyetle COP31'de yer aldığını ve banka olarak dönüştürücü projelere katılarak etkiyi artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

ING ayrıca COP31 öncesinde yayımladığı "Elektrifikasyonun Finansmanı" raporunda, elektrifikasyon hedeflerinin reel ekonomide yatırıma nasıl dönebileceğini ele aldı. Raporda öne çıkan üç öncelik şu şekilde sıralandı: enerji sisteminin bütünsel planlaması ve yatırım uyumu; teknolojilerin ve pazarların gelişimini desteklemek için finansal risk paylaşımı; yatırımcılara güven verecek istikrarlı politika ve düzenleyici çerçeveler.

Raporda ayrıca, enerji dönüşümünün yalnızca finansmanla gerçekleştirilemeyeceği, teknoloji, altyapı, politika, talep ve finansman unsurlarının eş zamanlı ilerlemesinin gerektiği vurgulandı. ING'nin açıklamaları, bankanın hem küresel hem yerel düzeyde çok paydaşlı diyaloglara katılarak Türkiye'nin yeşil dönüşümünde aktif rol almayı sürdüreceğini gösteriyor.

Sonuç olarak, ING Grubu'nun Türkiye'deki faaliyetleri, sürdürülebilir projelere kaynak sağlama, danışmanlık ve uluslararası piyasalarda aracılık rolüyle ülkenin enerji ve iklim hedeflerine finansal bir destek mekanizması sunuyor. Bankanın hem hedefleri hem de katıldığı işlemler, Türkiye'nin düşük karbonlu ekonomi hedeflerine erişiminde önemli bir finansal aktör olduğunu ortaya koyuyor.

ING TÜRKİYE KURUMSAL BANKACILIK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAŞKANI AYŞEGÜL AKAY