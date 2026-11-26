dava süreci:

Olay, 19 Haziran'da merkez Mezitli ilçesindeki Zafer Sitesinde gerçekleşti. İddiaya göre, haşema giyen A.T., havuzu kullanan 4 yaşındaki oğluna göz kulak olmak için havuz çevresine geçmek istedi. Havuz görevlisi B.D.'nin kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesiyle geçişine izin vermemesi üzerine site müdürü H.M.G. hakkında işlem başlatıldı.

Olayın ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı; site müdürü ile havuz görevlisi gözaltına alınarak tutuklandı. Yargılama sırasında havuz görevlisi adli kontrolle serbest bırakıldı.

mahkeme kararı:

Dava, Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanıklar hakkında 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan hüküm kuruldu ve her iki sanığa da 1'er yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, site müdürü H.M.G.'nin tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Havuz görevlisi B.D.'nin cezası ise takdiri indirimle 10 aya düşürülerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim uygulanmasına hükmedildi.

gerekçe ve soruşturma:

Gerekçeli kararda, haşema giyen annenin havuz çevresinde bulunmasının engellenmesinin yaşam tarzına müdahale niteliğinde olduğu vurgulandı. Mahkeme, havuzun site sakinlerinin ortak kullanım alanı olduğuna dikkat çekerek, haşema ile mayo ve bikini arasında hukuken ayrım yapılmasının uygun olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Kararda ayrıca, kişilerin inanç veya sağlık gerekçeleriyle farklı kıyafetleri tercih edebileceği ve bu tercihlerin keyfi şekilde sınırlandırılamayacağı ifade edildi. Soruşturma ve yargılama süreci bu çerçevede devam etti ve karar bu değerlendirmeler doğrultusunda verildi.

HAŞEMA GİYEN A.T.'NİN HAVUZ ÇEVRESİNDE DURMASI ENGELLENMİŞTİ (ARŞİV)