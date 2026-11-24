UKHSA verileri ve yıllık bilanço:

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) 2026 yazına ilişkin yeni bilançosunu açıkladı. Ajansın verilerine göre bu yıl ülkeyi vuran sıcak hava dalgasına bağlı ölümler 5 bin 258 olarak kaydedildi ve bunun, kayıtların tutulmaya başlandığı 2016 yılından bu yana en yüksek yıllık can kaybı olduğu belirtildi.

Daha önce en yüksek yıllık sayı 2 bin 985 ile 2022 yılında raporlanmıştı; 2026 verileri bu seviyeyi belirgin şekilde aştı.

Dalga sayısı ve en ölümcül dönem:

Ajans, yaz mevsiminde toplam 41 gün süren 7 sıcak hava dalgası yaşandığını bildirdi. Ölüm sayılarının yoğunlaştığı en ölümcül dönem, aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak 21 Haziran ile 28 Haziran arasındaki süreçte meydana gelen 2 bin 401 ölüm olarak belirlendi.

Mayıs ve Haziran aylarında gözlenen sıcak hava dalgalarında toplamda 3 binden fazla ölüm kaydedildiği aktarıldı.

Avrupa perspektifi:

Imperial College London ve London School of Hygiene & Tropical Medicine araştırmacıları, bu yaz 30 Avrupa ülkesinin kentsel alanlarında 50 binden fazla sıcağa bağlı ölüm meydana geldiğini ve bunun 2000 yılından bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğunu tahmin ediyor.

UKHSA verileri ve Avrupa çapındaki araştırma tahminleri birlikte değerlendirildiğinde, 2026 yazı sıcak hava kaynaklı can kayıplarında belirgin bir artışı işaret ediyor ve sağlık sistemleri ile önleyici tedbirlerin önemini öne çıkarıyor.

İNGİLTERE'DE BU YIL AŞIRI SICAKLARA BAĞLI ÖLÜMLER 5 BİN 258'E ULAŞARAK REKOR SEVİYEYE YÜKSELDİ. (ARŞİV)