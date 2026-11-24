New York'ta tören ve ekip katılımı:

Uzak Şehir, Türkiye'yi Uluslararası Emmy Ödülleri'nde telenovela kategorisinde temsil etti. Dizinin başrolleri Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, yapımcı Lale Eren, yönetmen Ahmet Katıksız ve senarist Gülizar Irmak dün akşam New York'taki ödül töreninde hazır bulundu. Dizi Mardin'de çekilmiş olup finalistlik, yapımın uluslararası görünürlüğünü artırdı.

Sinem Ünsal'ın değerlendirmesi:

Ünsal, İHA'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Tabii ki çok heyecanlıyız, onur duyuyoruz. Mardin'de başlayan, küçücük köyümüzde başlayan maceramızla buraya gelmek, insana gerçekten yaptığı şeyin görünür olduğunu bilmek çok iyi hissettiriyor. Yaz, kış, her türlü şartta verdiğimiz emeğin karşılığını aldığımızı gösteriyor. Buranın havasını solumak bizim için çok yeterli. Yani adımızın Emmy ile yan yana olması bile zaten bize çok güzel bir motivasyon oldu, çok mutluyuz

Ödül sonucu ve uluslararası yansımalar:

Aynı kategoride yarışan Ay Yapım imzalı Leyla dizisi ödüle layık görüldü. Uzak Şehir'in finale kalması ise yapımın uluslararası görünürlüğünü artırdı ve ekip için önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'yi temsil eden "Uzak Şehir" dizisinin ekibi, finalist olmanın gururunu yaşarken, başrol oyuncusu Sinem Ünsal, Emmy ile yan yana gelmenin kendileri için büyük bir motivasyon olduğunu söyledi.