İnönü'de konteyner yenileme çalışması:

Eskişehir’in İnönü ilçesinde, Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’nın talimatı doğrultusunda kış mevsimi öncesinde ilçeye bağlı tüm dış mahallelerde çöp konteynerleri yenileniyor. Çalışma, özellikle soğuk ve yağışlı döneme hazırlık kapsamında planlandı ve uygulamaya hemen başlandı.

Çalışmanın kapsamı ve yürütülmesi:

İnönü Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, kullanım ömrünü tamamlamış ve ihtiyaç duyulan bölgelerdeki konteynerler tespit edilerek yenileriyle değiştiriliyor. Yenilenen konteynerler mahalle sakinlerinin kullanımına sunularak atık yönetiminde etkinlik artırılıyor.

Hedefler ve ilçede sürdürülen temizlik çalışmaları:

Belediye, daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir ilçe hedefiyle hareket ediyor; ekiplerin çevre ve temizlik çalışmalarını ilçe genelinde aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Yapılan yenilemelerin, özellikle kış aylarında hijyen ve yaşam kalitesine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

ESKİŞEHİR’İN İNÖNÜ İLÇESİNDE BELEDİYE BAŞKANI SERHAT HAMAMCI’NIN TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA, KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE İLÇEYE BAĞLI TÜM DIŞ MAHALLELERDEKİ ÇÖP KONTEYNERLERİ YENİLERİYLE DEĞİŞTİRİLİYOR.