inşaattan yayılan koku sonrası 20 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Olayın yaşandığı nokta

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Mahallesi'ndeki Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu'nun yanında yürütülen inşaat çalışmalarında ortaya çıkan yoğun koku üzerine öğrenciler tedbir amacıyla okul bahçelerine çıkarıldı.

müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından iki okulda da öğrenciler tedbir amacıyla tahliye edildi ve kokudan etkilenen 20 öğrenci, ambulanslarla hastaneye götürülerek ayakta tedavi edildi. Yetkililer öğrencilerde hayati tehlike bulunmadığını bildirdi.

yetkililerin açıklaması:

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir problem ve endişe edilecek bir konu yok. Şu anda 20 öğrencimiz tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. En ufak şekilde hayati tehlikeleri yok. Tedbir amaçlı okulumuza bir günlük ara verdik. Okul yanındaki inşaattan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Kurumlarımız gerekli çalışmaları yapıyor".

Bulut'un açıklamalarında, öğrencilerin durumunun stabil olduğu ve olayın kaynağını belirlemeye dönük çalışmalara kurumların devam ettiği vurgulandı.

Bir veli de, "Bir koku geldiğini söylediler ben de geldim çocuğumu okuldan aldım" diyerek yaşananların paniğe dönüşmemesi için tedbir alındığını belirtti.

Ekiplerin inşaat alanındaki incelemeleri sürüyor ve okula idari tedbir olarak bir günlük ara verildi.

KAHRAMANMARAŞ’TA İKİ OKULUN YANINDA BULUNAN İNŞAATTA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN VE KİMYASAL MADDE KAYNAKLI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN KOKUDAN ETKİLENEN 20 ÖĞRENCİ, TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILARAK AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ.