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Batman’da ikinci kattan düşen 17 yaşındaki genç kız tedavi altına alındı

Batman’ın Kültür Mahallesi’nde 5 katlı binanın ikinci katından düşen 17 yaşındaki S.Y. yaralandı; hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Batman’da ikinci kattan düşen 17 yaşındaki genç kız tedavi altına alındı

Batman’da ikinci kattan düşen 17 yaşındaki genç kız tedavi altına alındı

Batman merkez Kültür Mahallesinde meydana gelen olayda, S.Y. (17) henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın ikinci katından düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kız için sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yeri ve ilk müdahale:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı S.Y., yapılan müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma:

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BATMAN’DA 5 KATLI BİR BİNANIN İKİNCİ KATINDAN DÜŞEN 17 YAŞINDAKİ KIZ YARALANDI.

BATMAN’DA 5 KATLI BİR BİNANIN İKİNCİ KATINDAN DÜŞEN 17 YAŞINDAKİ KIZ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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