Batman’da ikinci kattan düşen 17 yaşındaki genç kız tedavi altına alındı

Batman merkez Kültür Mahallesinde meydana gelen olayda, S.Y. (17) henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın ikinci katından düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kız için sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yeri ve ilk müdahale:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı S.Y., yapılan müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma:

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BATMAN’DA 5 KATLI BİR BİNANIN İKİNCİ KATINDAN DÜŞEN 17 YAŞINDAKİ KIZ YARALANDI.