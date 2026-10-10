İpekyolu'nda sahte altın vurgunu: kuyumculardan 412 bin lira alındı

operasyonun detayları:

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ile Van İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle yürütülen çalışmada, Van'ın İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren 3 ayrı kuyumcu hedef alındı. İddialara göre şüpheliler altın kaplama zincirleri gerçek altın gibi pazarlayarak 412 bin TL haksız menfaat elde etti.

Operasyon kapsamında şüphelilerin üzerinde, çantalarında ve kullandıkları araçlarda aramalar yapıldı; bu çalışmalar sonucunda toplam 6 şüpheli yakalandı.

ele geçirilenler:

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre aramalarda 303 bin 681 TL ve 350 Euro nakit para ile 5 adet ata altın, 3 adet 1 gram altın, altın bilezik, kolye, zincir, küpe ve çeşitli altın parçaları ele geçirildi. Ayrıca 1 adet kol saati, 6 adet cep telefonu ve çok sayıda banka ve kredi kartına el konuldu.

soruşturmanın kapsamı:

Emniyet birimleri, dolandırıcılık iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. Yapılan operasyon ve ele geçen materyaller, iddia edilen haksız kazancın boyutuna ilişkin önemli bulgular sunuyor.

Olayın kamuoyuna duyurulmasının ardından soruşturmanın ilerleyen aşamalarında delillerin değerlendirilmesi ve yargı sürecinin devam etmesi bekleniyor.

BİTLİS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLE VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN KOORDİNELİ ÇALIŞMASI SONUCU, VAN’IN İPEKYOLU İLÇESİNDE 3 AYRI KUYUMCUYU ALTIN KAPLAMA ZİNCİRLERİ GERÇEK ALTIN OLARAK SATARAK TOPLAM 412 BİN TL HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİKLERİ DEĞERLENDİRİLEN 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI.