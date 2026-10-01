Irak'ta koalisyonun çekilmesiyle halk gerçek egemenlik istiyor

Koalisyonun ayrılması sonrası sokaklarda sevinç, taleplerde netlik

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin 12 yılın ardından Irak’tan tamamen çekilmesinin ardından Başbakan Ali Zeydi ülke genelinde bir dönem sonu niteliğindeki gelişmeyi "Egemenlik Günü" ilan etti ve dört günlük resmi tatih duyurdu. Çekilme, hükümet ve yurttaşlar tarafından düzenlenen etkinliklerle karşılandı; halkın ortak talebi ise sembolik günün somut adımlara dönüşmesi oldu.

Halkın öncelikleri ve talepler:

Vatandaşların ortak sözleri egemenliğin sadece bir tören veya kağıt üzerindeki beyan olmaması gerektiği yönünde. Ali Emin Hüseyin, bugünü Irak medeniyeti ve tarihi için bir dönüm noktası olarak nitelendirerek, 20 yılı aşkın süredir varlık gösteren yabancı güçlerin ayrılmasının önemli olduğunu vurguladı. Hüseyin, devlet kontrolü dışında insansız hava araçları ve silah istemediklerini, en temel beklentilerinin ise güvenlik olduğunu söyledi ve Bağdat ile tüm vilayetlerin bu günü kutlamasını istedi.

Süheyl Kasım ise egemenliğin ekonomik ve siyasi alanlarda da hissedilmesi gerektiğini belirtti. Kasım, Irak hükümetinden beklentisini netleştirerek egemenliğin "sadece kağıt üzerinde kalmaması" gerektiğini, karar alma mekanizmalarında ve ekonomik politikalarda tam bağımsızlık talep ettiklerini ifade etti.

Zafer söylemi ve dini perspektif:

Muhammed Veli, "Egemenlik Günü"nü şehitlerin ve şehit ailelerinin zaferi olarak değerlendirdi. Veli, yabancı güçlerin ayrılmasının sadece ulusal değil aynı zamanda dini bir zafer olarak da görüldüğünü belirtti ve en etkili Şii dini merci olan Ayetullah Ali es-Sistani'nin egemenlik çağrılarına dikkat çekti. Bu yorum, kutlamaların hem millî hem de dini bir çerçevede anlam kazandığını gösteriyor.

Askeri sürecin sonu ve siyasi yansımalar:

Koalisyon güçlerinin Erbil’deki hava üssünden çekilmesi ile Doğal Kararlılık Operasyonu resmen tamamlandı ve 12 yıllık askeri süreç sona erdi. Bağdat ile Washington arasında 2024 yılında varılan anlaşma doğrultusunda yürütülen kademeli çekilme süreci, bu yılın başında koalisyonun varlığının IKBY ile sınırlanmasıyla hız kazanmıştı. Çekilmenin tamamlanmasının ardından Başbakan Ali Zeydi Irak’ın egemenliği başlığında yeni bir döneme girildiğini ilan etti.

Vatandaşlar şimdi hükümete somut adımlar bekliyor: güvenlik güçlerinin ve devlet kurumlarının yetki ve kontrolünün güçlendirilmesi, sınır ve hava sahası denetiminin sağlanması, ekonomik karar alma süreçlerinde dış etkiden bağımsız hareket edilmesi gibi konular ön plana çıkıyor. Resmi tatil ve kutlamalar sembolik önemi korurken, halkın asıl beklentisi siyasi ve ekonomik egemenliğin günlük hayatta hissedilir hale gelmesi yönünde.

Irak halkı, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri, 12 yılın ardından Irak'tan tamamen çekilmesinin ardından "gerçek egemenlik istediklerini" dile getirdi.