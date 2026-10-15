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İş yerinde boşanma kavgası: çocuğun gözü önünde darp ve poşetle boğma girişimi

Çiğli'de bir tekel bayiinde, boşanma sürecindeki eşini çocuğunun gözü önünde darp edip naylon poşetle boğmaya çalışması kameraya yansıdı; zanlı tutuklandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İş yerinde boşanma kavgası: çocuğun gözü önünde darp ve poşetle boğma girişimi

olayın gelişimi:

İzmir'in Çiğli ilçesinde geçen temmuz ayında bir tekel bayiinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki bir kişi iş yerine gelerek yanında getirdiği anlaşmalı boşanma kağıdını eşine zorla imzalatmak istedi. Kadının teklifi reddetmesi üzerine zanlı, mağdura saldırdı. Olay sırasında çocuğunun gözü önünde kadının yüzüne naylon poşet bastırarak boğmaya çalıştığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, saldırganın kadına yönelik fiziksel müdahalesi ve küçük çocuğun yaşadığı şok anları görülüyor; olay anında çocuk sağa sola kaçarak korku yaşadı. Görüntüler, olayın gelişimini ve mağdurun yaşadığı tehlikeyi net biçimde ortaya koydu.

soruşturma ve adli süreç:

Mağdurun şikayeti üzerine polis ekipleri kısa süre içinde müdahale ederek şüpheliyi yakaladı ve gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlı adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, sulh ceza hakimliği kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

olayın görüntülenmesi ve etkileri:

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, delil niteliği taşıdı ve soruşturmanın yönünü belirledi. Mağdurun şikayeti ve kameralardaki kayıtlar, kolluk kuvvetlerinin hızlı müdahalesiyle sonuçlandı. Olay, hem mağdur hem de olay sırasında bulunan çocuğun güvenliği açısından dikkat çeken bir durum olarak kayıtlara geçti.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE DARBEDİP YÜZÜNE NAYLON POŞET BASTIRARAK BOĞMAYA...

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE DARBEDİP YÜZÜNE NAYLON POŞET BASTIRARAK BOĞMAYA ÇALIŞAN KİŞİ, İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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