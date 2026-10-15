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Yalova'da bir günde aylık ortalamayı geçen yağış ve süren müdahaleler

Yalova'da bir günde metrekareye 84 kilogram yağış düştü; valilik 101 ihbar, 28 tahliye, 457 personel ve 164 araçla sahada müdahale yürüttüğünü duyurdu.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Yalova'da bir günde aylık ortalamayı geçen yağış ve süren müdahaleler

Yalova'da yağış ve kaydedilen değerler:

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta tarafından AFAD Merkez Yerleşkesi'nde yapılan basın toplantısında, kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yürütülen çalışmalar özetlendi. Valilik verilerine göre yağış çarşamba günü saat 14.30'da başladı, 19.00'dan itibaren özellikle Armutlu'da yoğunlaştı ve 21.30'tan sonra Esenköy, Çınarcık ile Yalova merkezinde şiddetlendi.

Ekim ayı boyunca metrekareye düşen ortalama yağış miktarı 82,4 kilogram olarak kayıtlıyken, kurumların ölçümlerine göre yalnızca bir günde metrekareye 84 kilogram yağış düştü. Bu değer, aylık ortalamanın tek günde aşılması açısından dikkat çekti.

koordinasyon ve tahliye çalışmaları:

Oluşan acil durum nedeniyle Yalova Afet Koordinasyon Kriz Merkezi faaliyete geçirildi ve müdahaleler ilgili kurumların koordinasyonuyla başlatıldı. Valilik, sağanak sonrası toplam 101 ihbar alındığını bildirdi. Can güvenliği gerekçesiyle yürütülen çalışmalarda 28 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi; bu kişiler özellikle Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde, dere yatağına yakın 5 katlı bir binanın temeldeki sorun nedeniyle güvenli bölgelere yerleştirildi.

Vali Usta ayrıca bazı vatandaşların kendi güvenli bölgelerine geçtiğini ve ekiplere iletilen bilgiler doğrultusunda 3 kişinin Delmece Yaylası civarında mahsur kaldığı ve kurtarıldığı bilgisini verdi. Müdahale çalışmalarında görev alan ekip sayısı 457 personel, kullanılan araç sayısı ise 164 araç olarak açıklandı; AFAD, İl Özel İdaresi, belediyeler, jandarma, emniyet, Karayolları ve diğer ilgili birimler sahada yer aldı.

altyapı, ulaşım ve enerji durumu:

Sel nedeniyle Esenköy çıkışında, Armutlu yönündeki Altınvadi Köprüsü tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Taşkın riskine karşı toplam 5 trafo'nun (dördü UEDAŞ'a, biri özel sektöre ait) enerjisi güvenlik gerekçesiyle kesildi; su seviyesinin normale dönmesinin ardından enerji sağlanması için çalışmalar başlatılacağı belirtildi.

meteorolojik öngörüler ve uyarılar:

Valilik kaynaklarına göre meteorolojik değerlendirmeler yağışların gün içinde aralıklarla devam edeceğini gösteriyor. Özellikle saat 11.00-14.00 aralığının kritik olduğu, yağışların akşam 22.00'ye kadar sürebileceği öngörülüyor. Cuma günü yağışların etkisinin azalması, cumartesi günü saat 14.00-17.00 arasında yeniden kuvvetli yağış beklentisi ve pazar gününden itibaren yağışların kenti terk etmesi bekleniyor.

Vali Usta, ekiplerin müdahale, tahliye ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmaya devam edeceğini bildirdi.

YALOVA VALİSİ AHMET HAMDİ USTA, KENT GENELİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN YOL AÇTIĞI...

YALOVA VALİSİ AHMET HAMDİ USTA, KENT GENELİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN YOL AÇTIĞI OLUMSUZLUKLAR VE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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