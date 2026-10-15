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Polisten öğrencilere güvenli internet ve okul güvenliği eğitimi

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri ÇOGEP ile Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine güvenli internet, KADES ve asayiş tedbirleri anlattı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Polisten öğrencilere güvenli internet ve okul güvenliği eğitimi

Polisten öğrencilere bilgilendirme etkinliği

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Eğitimin içeriği:

Etkinlik, 'Birlikte Her Şey Mümkün' Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında gerçekleştirildi. Öğrencilere güvenli internet kullanımı, sanal dolandırıcılık, KADES uygulaması, okulda şiddet, 112 Acil Çağrı Hattı ve e-Devlet hizmetlerinin kullanımı hakkında bilgiler verildi.

Programda ayrıca polislik mesleği, emniyet birimlerinin görevleri ile asayiş olaylarına karşı alınabilecek pratik tedbirler anlatıldı. Anlatımlar, öğrencilerin yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan drama ve görsel sunumlarla desteklendi.

Amaç ve yöntemler:

Etkinlikle amaçlanan; çocukların suça sürüklenmelerinin ve suç mağduru olmalarının önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması ve öğrencilerin güvenli eğitim ortamlarında yetişmelerine katkı sağlanması olarak bildirildi. Eğitimde kullanılan interaktif yöntemlerin, konuların öğrenci düzeyine uygun sunulmasıyla pekiştirildiği vurgulandı.

Polis ekipleri, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak uygulamalı öneriler sundu ve ailelere de sürecin parçası olmaları gerektiğine dikkat çekti.

NİĞDE’DE POLİS EKİPLERİNDEN ÖĞRENCİLERE BİLGİLENDİRME

NİĞDE’DE POLİS EKİPLERİNDEN ÖĞRENCİLERE BİLGİLENDİRME

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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