İş yerinde darp ve gasp iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Kırşehir merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, iş yerlerine çağırdıkları kişileri darp ederek üzerlerindeki paraları zorla aldıkları yönündeki iddialar üzerine 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

soruşturmanın koordinasyonu:

Soruşturma Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmada, şüphelilerin iş yerlerine çağırdıkları kişileri zorla hürriyetinden yoksun bırakma, darp etme ve üzerlerindeki paraları zorla alma iddialarıyla ilgili deliller toplandı.

operasyon ve adli süreç:

Şüpheliler V.S., E.U., A.E. ve K.Ş., Nevşehir ve Kırşehir'deki adreslerine eşzamanlı düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kırşehir E Tipi Cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KIRŞEHİR'DE İŞ YERİNE ÇAĞIRDIKLARI KİŞİLERİ DARP ETTİKLERİ VE PARALARINI ZORLA ALDIKLARI İDDİA EDİLEN 4 ŞÜPHELİ, DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI