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Isaias kasırgası Florida'da altı cana mal oldu

Florida Valisi Ron DeSantis, karaya çıkan Isaias kasırgasası nedeniyle eyalette altı kişinin öldüğünü açıkladı; can kayıpları çeşitli nedenlere bağlı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:01

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Isaias kasırgası Florida'da altı cana mal oldu

Isaias kasırgasının Florida bilançosu

Florida Valisi Ron DeSantis, cumartesi günü karaya çıkan Isaias kasırgasının eyalette 6 kişinin ölümüne yol açtığını açıkladı. Kasırga, karaya ulaşmadan önce kategori 3'ten kategori 2'ye gerilemişti.

can kayıplarının dağılımı:

Vali DeSantis, can kayıplarından ikisinin eyaletin batısındaki Escambia County sınırlarında gerçekleştiğini belirtti. Bu ölümlerden biri bir ağacın bir evin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelirken, diğeri bir garajda çalışan jeneratörden kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu oldu.

Diğer dört can kaybından birinin, ışıkların çalışmadığı bir kavşakta meydana gelen trafik kazası ile bağlantılı olduğu; iki kişinin ise fırtına dolayısıyla tıbbi tedavilerinin aksaması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

geniş etki ve komşu eyaletlerdeki durum:

Isaias nedeniyle Florida, Alabama, Georgia ve Mississippi eyaletlerinde yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı. Alabama Valisi Kay Ivey de yaptığı açıklamada eyalette fırtına kaynaklı iki ölüm olduğunu duyurdu.

Yetkililer, altyapı hasarını değerlendirme ve etkilenen bölgelere yardım ulaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Olaylarla ilgili soruşturmalar ve toparlanma süreci yerel yetkililerin koordinasyonuyla devam ediyor.

ABD’NİN FLORİDA VALİSİ RON DESANTİS, CUMARTESİ GÜNÜ KARAYA ÇIKAN ISAİAS KASIRGASI NEDENİYLE...

ABD’NİN FLORİDA VALİSİ RON DESANTİS, CUMARTESİ GÜNÜ KARAYA ÇIKAN ISAİAS KASIRGASI NEDENİYLE EYALETTE 6 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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