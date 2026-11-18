toplantının gündemi:

Afyonkarahisar İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026 yılı çiftçi eğitim ve bilgilendirme toplantıları çerçevesinde Çatağıl köyü üreticileriyle bir araya geldi. Toplantıda öncelikli olarak tarımsal üretim planlaması, bitkisel ve hayvansal üretimin sürdürülebilir yönetimi ele alındı.

hastalık, zararlı ve ilaç kullanımı:

Üreticilere bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri anlatıldı. Bilinçli ilaç kullanımı ve B-Reçete Sisteminin doğru uygulaması üzerine uygulamalı öneriler paylaşıldı; su verimliliği ve kaynakların etkin kullanımı da vurgulandı.

sigorta, destekleme ve üretici talep süreçleri:

Toplantıda ayrıca tarım sigortalarının önemi, poliçe kapsamları ve üreticilerin yararlanabileceği sigorta imkanları hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Yeni destekleme modeli hakkında genel çerçeve aktarılarak üreticilerin soruları yanıtlandı.

Karşılıklı görüş alışverişi biçiminde yürütülen oturumlarda üreticilerin sorun, talep ve önerileri not alındı; uzman personel tarafından verilen yanıtlarla uygulamaya yönelik yönlendirmeler yapıldı. Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi ve benzer toplantıların diğer köylerde de sürdürülmesi planlandığı ifade edildi.

AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ 2026 YILI ÇİFTÇİ EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI KAPSAMINDA ÇATAĞIL KÖYÜNDE ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.