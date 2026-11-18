Vali yardımcısı ve ilçe milli eğitim müdürü saha çalışmasını inceledi:

Aydın Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz ile Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, ilçede devam eden eğitim yatırımlarını yerinde görmek amacıyla bir dizi inceleme gerçekleştirdi. Heyet, çalışmaların yürütüldüğü okulları gezerek sorumlu yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret edilen okullar ve kapsamı:

İncelemeler kapsamında Söke Ticaret Borsası Suat Orhon Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatma Tüzzehra Orhun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Atatürk Ortaokulu ziyaret edildi. Okul binalarında yürütülen güçlendirme ve yapım çalışmalarının mevcut durumu, saha yetkililerinden detaylı şekilde öğrenildi.

Amaç ve sonraki adımlar:

Yetkililer, çalışmaları öğrencilerin daha güvenli ve modern ortamlarda eğitim görmesini sağlamak amacıyla sürdürdüklerini belirtti. Denetimlerde tespit edilen ihtiyaçlar ve ilerleme raporları değerlendirildi; çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Yerinde yapılan incelemeler, proje uygulamalarının takibi ve gerekli koordinasyonun sağlanması açısından önem taşıyor. Heyetin gözlemleri, sonucun planlandığı şekilde gerçekleşmesi için ilgili kurumlara iletilecek ve sürecin takibi sürdürülecek.

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE GÜÇLENDİRME VE YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN OKULLARDA İNCELEMELERDE BULUNAN VALİ YARDIMCISI UĞUR KOLSUZ VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MUSTAFA UĞURLU, ÇALIŞMALARIN SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI.