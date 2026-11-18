Zindankapı müzesinde öğrenme yolculuğu

Osmangazi Belediyesi’nin okul öncesi eğitim ve çocukların çok yönlü gelişimini destekleyen çalışmaları kapsamında, kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim gören öğrenciler Zindankapı Müzesi'ni ziyaret etti. Gezi, müzenin yaklaşık 2 bin 500 yıllık tarihi dokusunu miniklerle buluşturdu.

Taş dokuları ve masalsı anlatımlar:

Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen turda çocuklar önce yapının taşlarını ve dokusunu yakından inceledi. Rehberlerin masalsı anlatımları ve basit, etkileşimli oyunlarla minikler, müzenin mimarisini ve malzeme özelliklerini keyifli bir biçimde tanıma fırsatı buldu.

Atölye çalışması ve öğrenme kazanımları:

Ziyaret kapsamında düzenlenen 2 bin 500 Yıllık Tarihi Doku Atölyesinde çocuklar müzenin taş dokularından örnekler alıp bunları kağıda aktardı. Uygulamalı etkinlik sayesinde minikler hem el becerilerini geliştirdi hem de tarihi mirası farklı bir duyusal deneyimle öğrendi.

Etkinlik, hayal gücünü ve merak duygusunu desteklerken, sınıf dışı öğrenme ortamlarının önemini bir kez daha gösterdi. Osmangazi Belediyesi Kreş Koordinatörü Rabia Can, gezinin çocukların çevre ve tarih farkındalığını artırdığını belirterek, 'Biz yalnızca sınıflarda eğitim vermiyoruz. Çocuklarımızın tarihi dokuları ve yaşadıkları çevreyi de keşfetmelerini istiyoruz. Bu kapsamda müze gezimizi gerçekleştirdik. Burada müzenin tarihi dokusuna yakından şahitlik ettik. Hem eğlendik hem öğrendik. Çocuklarımıza bu fırsatı sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ediyoruz' dedi.

Program, eğitici ve eğlenceli etkinliklerle miniklere unutulmaz bir öğrenme deneyimi sundu ve belediyenin erken yaşta kültürel miras bilincini güçlendirme çabalarını somutlaştırdı.

Osmangazili çocuklar 2 bin 500 yıllık tarihi keşfetti