İşçi yeleğiyle kamufle olan hırsız 300 bin tl'lik kablolarla suçüstü yakalandı

Olayın gelişimi:

Olay, 24 Ağustos tarihinde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki bir inşaat şantiyesinden yaklaşık 300 bin TL değerinde bakır kablo çalındığının bildirilmesi üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında tespit edilen şüpheli B.M., şantiye çalışanı olmamasına rağmen işçilerinkine benzeyen bir iş yeleği giyerek kendini çalışanın biri gibi gösterdi. Şüpheli, inşaat alanından kabloları toplayıp aracına yükleyerek bölgeden uzaklaşmaya çalışırken polis ekipleri tarafından fark edildi.

Yakalama ve arama:

Şüpheli kaçış halinde iken yapılan müdahalede suçüstü yakalandı. B.M. ile aracında gerçekleştirilen aramalarda, inşaat şantiyesinden çalındığı değerlendirilen yüklü miktarda bakır kablo ele geçirildi.

Savcılık işlemleri ve tutuklama:

Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

KESİLEN KABLOLAR