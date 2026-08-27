Dolar 48,1301 +0,03%
Euro 56,2006 +0,01%
Bist 14.642,25 +0,21%
Altın Gram 7.197,35 -0,05%
EUR/USD 1,1656 -0,01%
Brent Petrol 85,53 -1,62%
--°

İşçi yeleğiyle kamufle olan hırsız 300 bin tl'lik kablolarla suçüstü yakalandı

Hatay'ın Antakya Odabaşı Mahallesi'nde 24 Ağustos'ta işçi yeleğiyle kamufle olan B.M., yaklaşık 300 bin TL değerindeki bakır kabloları çalarken suçüstü yakalandı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İşçi yeleğiyle kamufle olan hırsız 300 bin tl'lik kablolarla suçüstü yakalandı

Olayın gelişimi:

Olay, 24 Ağustos tarihinde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki bir inşaat şantiyesinden yaklaşık 300 bin TL değerinde bakır kablo çalındığının bildirilmesi üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında tespit edilen şüpheli B.M., şantiye çalışanı olmamasına rağmen işçilerinkine benzeyen bir iş yeleği giyerek kendini çalışanın biri gibi gösterdi. Şüpheli, inşaat alanından kabloları toplayıp aracına yükleyerek bölgeden uzaklaşmaya çalışırken polis ekipleri tarafından fark edildi.

Yakalama ve arama:

Şüpheli kaçış halinde iken yapılan müdahalede suçüstü yakalandı. B.M. ile aracında gerçekleştirilen aramalarda, inşaat şantiyesinden çalındığı değerlendirilen yüklü miktarda bakır kablo ele geçirildi.

Savcılık işlemleri ve tutuklama:

Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

KESİLEN KABLOLAR

KESİLEN KABLOLAR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Panikle frene bastı, Manavgat kavşağında motorlu bisiklet sürüklendi
images

Köyünü korumak için hastalığını unutan teyze alevlerin önüne geçti
images

Konya'da saman yüklü kamyonda yangın çıktı, ekiplerin erken müdahalesiyle söndür...
images

Evlilik itirazı iddianameye girdi: gizli tanıklar Kuytul'un izni olmadan damada...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gece driftleri mahalleyi uyutmuyor: Denizli Sümer Mahallesi'nde sakinler isyanda

Antik Side’de 390 metrelik kent aksı gün yüzüne çıktı: Herakles kabartmaları öne çıkıyor

Panikle frene bastı, Manavgat kavşağında motorlu bisiklet sürüklendi

Mersin, Valladolid'de çekim destinasyonu olarak tanıtılacak

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı