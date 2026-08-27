Rize'de dalgalara kapılan iki kardeşten 10 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Çayeli'de arama kurtarma çalışmaları sonucu acı bilanço

Olay, 25 Ağustos günü Çayeli ilçesi Hüsrev Karşısı sahil kesiminde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Ailesiyle sahilde piknik yapan Arif Kerem Önder (10), ayaklarını suya sokmak için deniz kenarına gittiği sırada dalgalara kapıldı. Küçük çocuğun dalgalara kapıldığını gören ağabeyi Ahmet Ertuğrul Önder (16), kıyafetlerini çıkararak kardeşini kurtarmak için denize atladı.

Olayın gelişimi:

İki kardeş kısa sürede dalgalar arasında kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Olay günü denizden ağır yaralı olarak çıkarılan ağabey Ahmet Ertuğrul Önder, kaldırıldığı Çayeli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi:

Çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kızılay, Diyanet Vakfı ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Denizden, havadan ve kıyı şeridinden yürütülen yoğun ve koordineli arama kurtarma faaliyetleri sonucunda acı haber geldi.

Küçük Arif Kerem Önder'in cansız bedeni, Rize-Artvin Havalimanı'nın üç mil batısında sahil güvenlik helikopteri tarafından havadan tespit edildi ve denizden çıkarıldı. Cenazenin kimliği babası Mehmet Önder tarafından teşhis edildi. Cenaze, otopsi ve işlemler için morga kaldırıldı.

İki kardeşin ölümü, aile ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma yetkililerce sürdürülüyor.

ARİF KEREM ÖNDER(10) HAYATINI KAYBETTİ.