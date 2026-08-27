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Kars'ta kavşakta çarpışma sonrası motosikletini bırakan sürücü kayıplarda

Kars'ta Kazımpaşa ile Selahattin Filtekin caddeleri kavşağında otomobil ve motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü aracını bırakıp ayrıldı, ekipler inceleme başlattı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kars'ta kavşakta çarpışma sonrası motosikletini bırakan sürücü kayıplarda

Kaza nasıl gerçekleşti:

Kars'ta Kazımpaşa Caddesi ile Selahattin Filtekin Caddesi'nin kesiştiği kavşakta bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın neden olduğu etkiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayın görgü tanıkları ve otomobil sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi.

Kazanın kesin oluş şekli henüz netlik kazanmadı; kavşakta seyir halindeki araçların hangi yönden geldiğine dair bilgi ve tanık beyanları doğrultusunda trafik ekipleri inceleme yapıyor.

Ekip müdahalesi ve yolun normale dönmesi:

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, kazaya karışan araçlar üzerinde inceleme başlattı. Ancak ekiplerin çalışmaları sırasında motosiklet sürücüsüne ulaşılamadı; sürücünün motosikletini olay yerinde bırakarak ayrıldığı bildirildi.

Olay nedeniyle kavşakta kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından her iki araç da çekici yardımıyla kaza mahallinden kaldırıldı ve kavşakta ulaşım normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Motosiklet sürücüsünün olay yerinden ayrılmasının sebebi ve kazanın oluş şekline ilişkin detayların, trafik ekiplerinin yapacağı çalışmalar neticesinde açıklığa kavuşması bekleniyor.

KARS&#039;TA İLGİNÇ KAZA: OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI, SÜRÜCÜ MOTOSİKLETİNİ BIRAKIP...

KARS'TA İLGİNÇ KAZA: OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI, SÜRÜCÜ MOTOSİKLETİNİ BIRAKIP KAYBOLDU(KARS-İHA)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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