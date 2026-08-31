İskenderun Muradiye'de metruk bina alevleri itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

olay yeri ve ilk müdahale:

Hatay'ın İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi'nde metruk bir binada yangın çıktı. İhbarın ulaşmasının ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere hızlı müdahale etti ve çalışma başlattı.

söndürme ve soğutma çalışmaları:

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak çevredeki evlere sıçraması önlendi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve yangının yayılmasını engellemeye yönelik ekiplerin çalışmaları tamamlandı.

İSKENDERUN’DA METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ÇEVREDEKİ EVLERE SİRAYET ETMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.