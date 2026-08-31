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İskenderun Muradiye'de metruk bina alevleri itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

İskenderun Muradiye Mahallesi'nde metruk binada çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İskenderun Muradiye'de metruk bina alevleri itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

olay yeri ve ilk müdahale:

Hatay'ın İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi'nde metruk bir binada yangın çıktı. İhbarın ulaşmasının ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere hızlı müdahale etti ve çalışma başlattı.

söndürme ve soğutma çalışmaları:

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak çevredeki evlere sıçraması önlendi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve yangının yayılmasını engellemeye yönelik ekiplerin çalışmaları tamamlandı.

İSKENDERUN’DA METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ÇEVREDEKİ EVLERE...

İSKENDERUN’DA METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ÇEVREDEKİ EVLERE SİRAYET ETMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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