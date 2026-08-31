Refüjde çıkan kuru ot yangını izmarite bağlandı

Manavgat'ta D-400 karayolu refüjünde yangın söndürüldü
Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi sınırlarında, D-400 Karayolu üzerindeki refüjde bulunan kuru otların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştuğu bildirildi.
Olay yeri ve müdahale:
Vatandaşların ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olası sebep ve uyarı:
Yangının, seyir halindeki araçtan atılan sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor; bu tür ihmallerin kuru otluk alanlarda hızla yangına dönüşebileceği biliniyor.
ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTAN ATILAN İZMARİT NEDENİYLE ORTAJ REFÜJDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.
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