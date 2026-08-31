Dolar 48,2588 +0,06%
Euro 55,9717 +0,18%
Bist 14.588,55 -0,36%
Altın Gram 6.963,69 -0,92%
EUR/USD 1,1593 +0,05%
Brent Petrol 90,13 +2,30%
--°

Refüjde çıkan kuru ot yangını izmarite bağlandı

Manavgat'ta D-400 karayolu refüjündeki kuru ot yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; yangının izmaritten çıktığı tahmin ediliyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Refüjde çıkan kuru ot yangını izmarite bağlandı

Manavgat'ta D-400 karayolu refüjünde yangın söndürüldü

Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi sınırlarında, D-400 Karayolu üzerindeki refüjde bulunan kuru otların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştuğu bildirildi.

Olay yeri ve müdahale:

Vatandaşların ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olası sebep ve uyarı:

Yangının, seyir halindeki araçtan atılan sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor; bu tür ihmallerin kuru otluk alanlarda hızla yangına dönüşebileceği biliniyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTAN ATILAN İZMARİT NEDENİYLE ORTAJ REFÜJDE...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTAN ATILAN İZMARİT NEDENİYLE ORTAJ REFÜJDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Teslim aldığı motosikletle dakikalar içinde tekrar kaza: sürücü trafikte motorcu...
images

Zafer bayramında anlamlı buluşma: yüzlerce Bilecikli Çanakkale'yi gezdi
images

Damal'da gece fırtınası kökleri savurdu, köylüler seferber oldu
images

Şelale rampasında balata ısınması paniğe yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Spor salonu yangınında Batman'da can kaybı üçe yükseldi

Bozüyük'te aniden yola fırlayan geyik araç çarpması sonucu telef oldu

Delikliçınar'da 30 ağustos coşkusu Sagopa Kajmer ile doruğa çıktı

Ferzene mağarası yakınında düşen kadın için askeri helikopter seferber oldu

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı