İskenderun ve Arsuz'da zorlu kurtarma: mahsur kalan hayvanlar doğaya bırakıldı

Kurtarma operasyonu:

Hatay’ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çeşitli nedenlerle mahsur kaldığı bildirilen hayvanlar için itfaiye ekipleri harekete geçti. Vatandaşların bildirimleri üzerine olay yerine ulaşan ekipler, bölgedeki riskleri değerlendirip planlı bir müdahale gerçekleştirdi.

Müdahale süreci:

İhbarların ardından bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, çalışmalarında hem can güvenliğini hem de hayvanların zarar görmemesini ön planda tuttu. Ekipler, bulunduğu yerden çıkarma işlemlerini dikkatle yaparak hayvanları güvenli alanlara taşıdı ve gerekli tedbirleri aldı.

Canlıların durumu ve bırakılma:

Kurtarılan hayvanların ilk kontrolleri olay yerinde yapıldı; ciddi bir sağlık sorunu tespit edilmeyen canlılar, uygun koşullar sağlandıktan sonra doğal yaşamlarına geri bırakıldı. Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların yetkililere zamanında bilgi vermesinin önemine dikkati çekti.

İSKENDERUN VE ARSUZ İLÇELERİNDE MAHSUR KALAN HAYVANLAR, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA SAĞLIKLI ŞEKİLDE KURTARILDI.