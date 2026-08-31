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Suluova'da kedi, annesi zannettiği köpekle alışılmadık bağ kurdu

Amasya'nın Suluova ilçesinde 'Tom' adlı kedi, annesi sandığı 'Jerry' adlı köpeğin yanında dolaşıp sütüyle beslenmeye çalışarak sakinleri şaşırtıyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Suluova'da kedi, annesi zannettiği köpekle alışılmadık bağ kurdu

Suluova'da sıra dışı bir sokak dostluğu

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayanlar, sokakta sıkça görülen bir kedi ile köpeğin dostluğunu konuşuyor. Tom adını verdikleri kedi, sürekli gezinen iri gövdeli köpeğin yanından ayrılmıyor ve zaman zaman annesinin sütünü arar gibi köpeğe yaklaşarak beslenmeye çalışıyor. Bu görüntüler çevredeki vatandaşların dikkatini çekiyor.

görüntülerdeki davranışlar:

Kedinin köpeğe yaklaşımı, izleyenlere alışılmadık ama samimi bir ilişki izlenimi veriyor. Olayın görüldüğü alan, Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının önü olarak belirtiliyor; kedi ve köpek burada sık sık bir araya geliyor. Sokak hayvanlarının beklenmedik sosyal bağlar kurabildiğini gösteren bu anlar, izleyenlerde hem şaşkınlık hem de sıcak bir duygu uyandırıyor.

mahalle sakinlerinin gözlemleri:

Şeker Mahallesi sakinleri, kediye 'Tom', köpeğe ise 'Jerry' adını verdi. Vatandaşlardan Selda Ergin olayı şöyle anlattı: Galiba kedi köpeği annesi sanıyor. Aralarında çok güzel bir bağ oluşmuş. Köpek de kediye anne sevgisiyle yaklaşıyor. Daha önce böylesiyle hiç karşılaşmadım. Bu sözler, mahalledeki şaşkınlık ve hayranlığı özetliyor.

Bu tür sıra dışı dostluklar, şehir içindeki hayvan davranışları hakkında dikkat çekici örnekler sunuyor. Tom ile Jerry'nin günlük yaşamı, komşuların ilgisini çekmeye ve sokak hayvanlarına karşı farklı bir bakış açısı geliştirmeye devam ediyor.

AMASYA’NIN SULUOVA İLÇESİNDE KEDİ İLE KÖPEĞİN SIRA DIŞI DOSTLUĞU DİKKAT ÇEKİYOR. KEDİNİN ANNESİ...

AMASYA’NIN SULUOVA İLÇESİNDE KEDİ İLE KÖPEĞİN SIRA DIŞI DOSTLUĞU DİKKAT ÇEKİYOR. KEDİNİN ANNESİ SANDIĞI KÖPEĞİN YANINDA GEZİNİP SÜTÜYLE BESLENMEYE ÇALIŞTIĞI ANLAR GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR. KEDİYE ‘TOM’, KÖPEĞE İSE ‘JERRY’ ADI VERİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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