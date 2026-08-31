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Uzunkum yaşam alanı için Gülcemal'de fiili çalışmalar başladı

Beşirli sahilinde yıllardır süren Gülcemal projesinde Uzunkum Yaşam Alanı için yer teslimi yapıldı; fiili çalışmalar başladı ve temel atma töreni 10-11 Eylül'de planlanıyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Uzunkum yaşam alanı için Gülcemal'de fiili çalışmalar başladı

Beşirli sahilinde 11 yıllık projenin somut aşaması

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Beşirli sahilinde 11 yıl önce başlayan dolgu çalışmalarıyla gündeme gelen Gülcemal Projesi yeni bir döneme girdi. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun Vizyon 2019 paketinde yer alan Sahil Dolgu Projesi, uzun süren hazırlık ve uygulama süreçlerinin ardından Uzunkum Yaşam Alanı adıyla şehir yaşamına kazandırılmak üzere fiili çalışmalara başladı.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

3 Mart'ta ihalesi kesinleşen proje için yapımcı firmaya yer teslimi yapıldı; belediye yetkilileri çalışmanın başladığını açıkladı. Proje, üç farklı konseptin bir araya getirilmesiyle hazırlandı ve belediye tarafından satın alınan 2 No'lu proje çerçevesinde tüm parçalar birleştirildi. İçerikte çocuklar için oyun ve eğlence alanları, gençler için adrenalin ve spor alanları ile yaşlı ve emektarlara yönelik özel yaşam mekânları yer alacak. Yaklaşık bir kilometrelik bölüm plaj olarak düzenlenecek ve ziyaretçilere yönelik geniş doğal yaşam alanları oluşturulacak.

Altyapı, çevre ve bağlantı düzenlemeleri:

Başkan Ahmet Metin Genç, projenin yeşil ağırlıklı olacağını ve Ganita'dan Akyazı'ya kadar kesintisiz yürüyüş ve bisiklet yolları ile bağlantı sağlanacağını belirtti. Kanalizasyon ve dere kaynaklarından gelen atık suların yönetimi için Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'nın da katkısıyla küçük dereler ve kanallardan gelen atıklar bir kuşaklama kanalına alınarak eş zamanlı çalışmalar yürütülüyor; hedef deşarja derin bağlantı sağlamak.

Projenin çevresel hedefleri arasında Trabzon'un yeniden Mavi Bayraklı deniz unvanını kazanması yer alıyor. Bu amaçla ileri biyolojik arıtma sistemi kurma çalışmaları başlatıldı; Çevre Bakanı ve Ulaştırma Bakanı ile yürütülen eşgüdüm sonucu yüz dönümlük bir alan tahsis edildi ve DSİ uygulama projesini hazırlıyor. Başkan Genç, özellikle nüfus yoğun ilçelerde arıtma sağlandığında kıyıların korunacağını vurguladı.

Faroz-Yenimahalle ve yapay kayalık önerisi:

Deniz kıyısına yapay kayalıklar kazandırılması fikrine olumlu bakılıyor. Başkan Genç, Faroz-Yenimahalle bölgesinde eski kayalıkların kısmen mevcut olduğunu, bunların güçlendirilip yenilenmesiyle çocukluk anılarını canlandıracak alanlar oluşturulabileceğini söyledi. Projenin hem şehir halkına hem de Körfez, Suudi Arabistan gibi dışarıdan gelen ailelere hitap eden bir yaşam alanı olması planlanıyor.

Yetkililer, Uzunkum Yaşam Alanı'nda temel atma merasiminin 10-11 Eylül tarihlerinde yapılmasının öngörüldüğünü belirtti; önümüzdeki süreçte projenin aşamalarına ilişkin uygulama ve çevre denetimlerinin sürdürülmesi bekleniyor.

TRABZON&#039;UN ORTAHİSAR İLÇESİNDE BEŞİRLİ SAHİL ŞERİDİNDE 11 YIL ÖNCE DOLGU ÇALIŞMALARI İLE BAŞLAYAN...

TRABZON'UN ORTAHİSAR İLÇESİNDE BEŞİRLİ SAHİL ŞERİDİNDE 11 YIL ÖNCE DOLGU ÇALIŞMALARI İLE BAŞLAYAN GÜLCEMAL PROJESİNDE SONA GELİNDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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