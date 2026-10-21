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İskenderun'da duman altında kalan kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

İskenderun'da ev yangınında dumandan etkilenen kişi Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İskenderun'da duman altında kalan kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

İskenderun'da duman altında kalan kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde çıkan yangında yoğun duman etkili oldu. Olayda dumandan etkilenen vatandaş, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Müdahale ve kurtarma:

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede bölgeye hâkim oldu. Ekipler, duman nedeniyle etkilenen vatandaşı güvenli alana çıkarıp sağlık ekiplerine devretti.

Yangının kontrol altına alınması:

İtfaiye müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki ekipler gerekli emniyet tedbirlerini aldı ve yanan evde maddi zarar meydana geldiği bildirildi.

İSKENDERUN’DA ÇIKAN EV YANGININA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

İSKENDERUN’DA ÇIKAN EV YANGININA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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