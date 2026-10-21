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Kayseri'de genç yetenekler için 12 Dev Adam taraması

12 Dev Adam Basketbol Okulları'nın Kayseri etabı 6 Kasım 2026'da Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak; 2013-2015 doğumlular ücretsiz ve başvurular dijital.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri'de genç yetenekler için 12 Dev Adam taraması

12 Dev Adam basketbol okulları Kayseri etabına hazırlanıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Garanti BBVA desteğiyle yürütülen 12 Dev Adam Basketbol Okulları projesi, 2026-2027 dönemi yetenek taramalarını sürdürüyor. Proje, Türk basketbolunun altyapısına katkı sağlama hedefiyle 25 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor ve bu yıl da ülke genelinde 81 ilde ücretsiz taramalar yapacak.

Etkinlik ayrıntıları:

Kayseri etabı, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 16.00'da Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Taramalar, basketbol deneyimi veya lisans şartı aranmaksızın 2013, 2014 ve 2015 doğumlu tüm kız ve erkek çocuklara açık ve ücretsiz olacak. Ayrıca kulüplerin altyapılarında forma giyen lisanslı sporcular da değerlendirmelere katılabilecek.

Değerlendirme ve sonraki adımlar:

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 2013 ve 2014 doğumlu sporcular, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenecek gelişim kamplarına davet edilebilecek. 2015 doğumlu katılımcılar ise TBF'nin basketbolcu havuzuna dahil edilerek uzun vadeli gelişimleri takip edilecek.

Başvuruların yalnızca dijital ortamda kabul edileceği bildirildi; katılım ve süreç hakkında detaylı bilgi almak isteyen ailelerin ilgili başvuru kanallarını takip etmeleri gerekiyor.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU TARAFINDAN GARANTİ BBVA DESTEĞİYLE YÜRÜTÜLEN 12 DEV ADAM BASKETBOL...

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU TARAFINDAN GARANTİ BBVA DESTEĞİYLE YÜRÜTÜLEN 12 DEV ADAM BASKETBOL OKULLARI PROJESİ KAPSAMINDA 2026-2027 DÖNEMİ BASKETBOLCU TARAMALARI BAŞLIYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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