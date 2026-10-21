Emirdağ-Yunak yolunda araçlar hurdaya döndü, dört kişi yaşamını yitirdi

Kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, sabah erken saatlerde Emirdağ-Yunak kara yolu Hisar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 42 DVU 92 plakalı otomobil ile 34 CBB 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da ağır hasar oluştu ve otomobiller parçalanarak hurdaya döndü.

Olay yerine müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışanların çıkartılması için çalışma başlattı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle cansız bedenler araç içinden güçlükle çıkarıldı.

Can kaybı, yaralılar ve soruşturma:

Kazada dört kişi yaşamını yitirdi, dört kişi ise yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri kimlik tespiti için Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Parçalanarak hurdaya dönen araçlar, bölgeye çağrılan vinç yardımıyla kaldırıldı ve kara yolu trafiğe açıldı. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı; kazanın nedenleri ve sorumluluklar detaylı şekilde inceleniyor.

AFYONKARAHİSAR'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TRAFİK KAZASINDA PARÇALANARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLLER KAZANIN ŞİDDETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ