Dolar 49,5978 +0,03%
Euro 55,6791 -0,06%
Bist 11.692,03 -0,90%
Altın Gram 6.605,97 +0,00%
EUR/USD 1,1220 -0,18%
Brent Petrol 109,91 +1,03%
--°

Emirdağ-Yunak yolunda araçlar hurdaya döndü, dört kişi yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar Emirdağ-Yunak yolunda 42 DVU 92 ve 34 CBB 110 plakalı iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Emirdağ-Yunak yolunda araçlar hurdaya döndü, dört kişi yaşamını yitirdi

Kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, sabah erken saatlerde Emirdağ-Yunak kara yolu Hisar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 42 DVU 92 plakalı otomobil ile 34 CBB 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da ağır hasar oluştu ve otomobiller parçalanarak hurdaya döndü.

Olay yerine müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışanların çıkartılması için çalışma başlattı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle cansız bedenler araç içinden güçlükle çıkarıldı.

Can kaybı, yaralılar ve soruşturma:

Kazada dört kişi yaşamını yitirdi, dört kişi ise yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri kimlik tespiti için Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Parçalanarak hurdaya dönen araçlar, bölgeye çağrılan vinç yardımıyla kaldırıldı ve kara yolu trafiğe açıldı. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı; kazanın nedenleri ve sorumluluklar detaylı şekilde inceleniyor.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TRAFİK KAZASINDA PARÇALANARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLLER KAZANIN...

AFYONKARAHİSAR'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TRAFİK KAZASINDA PARÇALANARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLLER KAZANIN ŞİDDETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

C plaka esnafı ABB önünde üç yıllık kiralama ihalesinin iptalini istedi
images

kuzenini kalbinden bıçaklamakla suçlanan sanığın 6. duruşması yapıldı
images

Batman’da sabah saatlerinde hafif ticari araç direğe çarptı, 1 kişi yaralandı
images

Uşak'ta NMB tekstil tesisinde çıkan yangına ekipler yoğun müdahale ediyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Malatya'dan yatırım çağrısı: 6. bölge teşvikleri 2030'a uzatılsın

Gürün'ün esnafıyla omuz omuza: STSO yeni dönemde yatırım ve teknoloji sözü verdi

Yeni dönemde HAGEL tarım ve hayvancılığı dijital ve proje odaklı güçlendiriyor

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti