Gençlere dijital farkındalık: Afyonkarahisar'da 1.320 öğrenci siber güvenlikle tanıştı

Afyonkarahisar'da bilgilendirme çalışması:

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ortaokul, lise ve üniversitelerde öğrenim gören 1.320 öğrenciye yönelik kapsamlı bir siber güvenlik bilgilendirmesi gerçekleştirdi. Faaliyetler SİBERAY programı kapsamında planlandı ve farklı yaş gruplarına uygun içeriklerle aktarıldı.

Eğitimin ana başlıkları:

Eğitimlerde özellikle siber zorbalık, dijital mahremiyet, kişisel verilerin korunması, dijital şantaj ve yasa dışı bahis konularına odaklanıldı. Öğrencilere kişisel ve finansal bilgilerin korunması, güçlü parolalar oluşturulması, şüpheli bağlantılar ve ekleri açmama ile özel içeriklerin paylaşımında dikkatli olunması gerektiği anlatıldı.

Sunumlarda, gençlerin çevrimiçi ortamlarda karşılaşabileceği risklere karşı alabilecekleri basit önlemler örneklerle gösterildi ve pratik tavsiyeler paylaşıldı.

Sorunla karşılaşıldığında izlenecek adımlar:

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dijital şantaj veya siber zorbalıkla karşılaşılması durumunda iletişimin kesilmesi, delillerin saklanması (mesaj, ekran görüntüsü, bağlantı bilgileri gibi) ve en kısa sürede kolluk birimlerine başvurulması gerektiğini vurguladı. Bu adımların hem mağduru koruyacağı hem de soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini kolaylaştıracağı belirtildi.

Yetkililer, benzer bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini ve siber suçlarla mücadele ile vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik SİBERAY çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ORTAOKUL, LİSE VE ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRENİM GÖREN BİN 320 ÖĞRENCİYE YÖNELİK SİBER GÜVENLİK BİLGİLENDİRMESİ YAPILDI.