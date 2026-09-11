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İskenderun'da konteyner kentte çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

İskenderun Meydan Mahallesi'ndeki konteyner kentte çıkan yangın, itfaiye ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 08:56

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İskenderun'da konteyner kentte çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

İskenderun'da konteyner kentte yangın çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde, depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kentte yangın çıktı. Alevler kısa sürede fark edildi ve bölgeye müdahale için ekipler sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen ekipler ve müdahale:

Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı ve koordineli bir müdahale yaparak alevlerin diğer konteynerlere sıçramasını engelledi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Hasar ve soruşturmanın yönü:

Yangın sonucunda etkilenen konteyner kullanılmaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı; soruşturma ve teknik inceleme süreci devam ediyor. Olayla ilgili can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

HATAY&#039;DA DEPREMZEDE VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI KONTEYNER ALEVLERE TESLİM OLARAK YANDI.

HATAY'DA DEPREMZEDE VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI KONTEYNER ALEVLERE TESLİM OLARAK YANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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