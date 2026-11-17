İSKİ’nin Düzce yatırımlarıyla Melen havzası korunacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından Düzce'de yürütülen ve toplam 12 milyar 774 milyon lira tutarındaki altyapı projeleri düzenlenen törenle hizmete alındı. Programda, Melen Havzası'nın korunması ve Düzce'nin atık su ile içme suyu altyapısının güçlendirilmesi amacıyla tamamlanan çalışmalar kamuoyuna tanıtıldı.

yatırımın kapsamı ve gerçekleştirilen işler:

Projeler kapsamında bölgeye yeni terfi merkezleri ve arıtma tesisleri inşa edildi. Şebeke güçlendirmesi için toplam 111 kilometrelik yeni hat döşenirken, dere ıslahı çalışmalarıyla 6,5 kilometre düzenlendi. Yol ve saha altyapısına yönelik uygulamalarda ise 29 bin ton asfalt serildi. Bu altyapı yatırımları, atık suların doğrudan Melen Havzası'na ulaşmasını engellemek ve havza dışına taşınması için kurulan deşarj hatları ile entegre şekilde planlandı.

Çalışmaların hedefi, hem Düzce'nin yerel altyapı eksikliklerini gidermek hem de İstanbul'un içme suyu kaynaklarının korunmasını sağlamak. Yapılan yatırımlar; suyun kaynağında korunması, arıtılması ve güvenli şekilde iletilmesine odaklanan çok aşamalı bir yaklaşım içeriyor.

yetkililerin mesajı:

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, Melen Sistemi'nin İstanbul için kritik önemine işaret ederek, "Melen sistemi stratejik bir altyapıdır" dedi. Başa, İstanbul'un su ihtiyacının yalnızca mevcut kaynakların kullanılmasıyla karşılanamayacağını, bu nedenle kaynakların korunması, geliştirilmesi ve güçlü bir altyapıyla şehre ulaştırılmasının şart olduğunu vurguladı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ise konuşmasında suyun kaynağında korunmasının önemini öne çıkararak, "Melen, İstanbul’un can damarı" ifadesini kullandı. Aslan, suyun musluğa ulaşana dek kat ettiği uzun yolculukta havzanın rolüne dikkat çekti ve Düzce ile İstanbul arasında eşit bir koruma anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Ayrıca atık suların Melen Çayı ve besleyen derelere karışmaması için 110 kilometreyi aşan atık su hattının döşendiğini hatırlattı.

Toplu açılışla devreye giren tesis ve hatlar, hem bölgesel çevre koruma hedeflerine hem de İstanbul'un su arz güvenliğine katkı sağlamayı amaçlıyor. İlerleyen dönemde yapılacak işletme ve izleme çalışmalarıyla yatırımların etkinliği takip edilecek.

DÜZCE’DE İSTANBUL’UN İÇME SUYU KAYNAKLARINI KORUMAK VE BÖLGENİN ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN, TOPLAM 12 MİLYAR 774 MİLYON LİRA YATIRIM BEDELİNE SAHİP ATIK SU VE İÇME SUYU PROJELERİNİN TOPLU AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.