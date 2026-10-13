Tut ilçesinde sel sonrası heyelan park halindeki araca zarar verdi

Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Akçatepe köyünde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel, beraberinde heyelana yol açtı. Olay sırasında park halinde bulunan bir otomobil ile köydeki bazı bahçeler zarar gördü.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, selin sürüklediği toprak kütlesiyle meydana gelen heyelan sırasında Hasan Hüseyin Cengiz'e ait 02 ADA 922 plakalı otomobil park halindeyken heyelana kapıldı ve hasar aldı. Heyelanın etkisiyle köy sınırındaki bazı bahçelerde de toprak kaymaları ve zararlar oluştu.

Müdahale ve yöre sakinlerinin talepleri:

İhbarın ardından bölgeye iş makineleri sevk edildi ve yapılan çalışmalar sonucunda heyelanda zarar gören otomobil çekici yardımıyla tamirhaneye götürüldü. Vatandaşlar, sel ve heyelanın neden olduğu hasarın boyutunun tespiti ve benzer risklerin önlenmesi için yetkililerce detaylı inceleme yapılmasını talep etti.

ADIYAMAN’IN TUT İLÇESİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARDAN DOLAYI MEYDANA GELEN HEYELANDA BİR OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ.