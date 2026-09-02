Havacılık tesislerine yönelik yangınlar Polonya'da güvenlik kaygılarını artırdı

Olayın seyri:

Polonya Başbakanı Donald Tusk, hükümet toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Skarzysko-Kamienna kentindeki insansız hava aracı üreten tesiste çıkan yangının kasıtlı kundaklama sonucu çıktığını ve olayın bir sabotaj eylemi olduğunu söyledi. Tusk, Skarzysko-Kamienna’daki olayın geçtiğimiz Pazar gece saatlerinde meydana geldiğini belirtti.

30 Ağustos Pazar günü Lublin kentinde JFG Composites şirketine ait büyük bir depoda yangın çıkmış; söz konusu depoda uçaklar için üretilen kompozit parçalar saklanıyordu. Gece saatlerinde ise WB Grubu'na ait Skarzysko-Kamienna tesisinde ayrı bir yangın başladı. Güvenlik kameraları olay sırasında maskeli bir adamı kaydetti; her iki tesis yangın sırasında kapalı olduğundan yaralanan olmadı.

Güvenlik ve deliller:

Tusk, Skarzysko-Kamienna’daki yangının kundaklama olduğunu vurgularken, Lublin’deki yangında henüz aynı tür bir kanıt bulunmadığını aktardı. Başbakan, "Skarzysko-Kamienna’daki olay kasıtlı kundaklama, Lublin’deki olayda ise bu tür kanıtlarımız yok. Ancak üretimin niteliğini göz önünde bulundurduğumuzda buradaki yangının da kundaklama sonucu meydana gelmiş olma ihtimalini göz ardı edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Siyasi değerlendirme:

Tusk, bu iki olayın yanı sıra son dönemde Polonya ve Almanya'da yaşanan benzer gelişmelere dikkat çekti ve değerlendirmesini şu sözlerle özetledi: "Son birkaç günde Polonya ve Almanya’da da son derece endişe verici olaylar yaşandı. Bu, Rusya’nın bölge genelinde yürüttüğü gerilimi tırmandırıcı faaliyetlerin devamıdır. Ne yazık ki bunlar bu tür olayların ilk örnekleri değil ve kesinlikle sonuncuları da olmayacak." Başbakan, Rusya’nın gerilimi ve istikrarsızlığı artırma planları nedeniyle önümüzdeki ayların bölge için kritik olacağını belirtti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Skarzysko-Kamienna kentindeki insansız hava aracı üreten tesisteki çıkan yangının sabotaj eylemi olduğunu söyledi. Tusk, Lublin şehrinde havacılık sanayisi için parça üreten tesisteki yangında da sabotaj ihtimalinin göz ardı edemeyeceklerini belirtti.