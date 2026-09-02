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İslahiye'de park halindeki Tofaş yandı, esnaf kovalarla müdahale etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde park halindeki Tofaş otomobilde çıkan yangında, esnafın kovalarla ilk müdahalesi ve itfaiyenin söndürmesi etkili oldu.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İslahiye'de park halindeki Tofaş yandı, esnaf kovalarla müdahale etti

olay yeri ve müdahale:

Dün akşam saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yenimahalle Camii önünde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki vatandaşlar ve esnaf tarafından fark edildi, ivedilikle itfaiye ekiplerine haber verildi.

esnafın ilk müdahalesi:

Yangını gören çevredeki esnaf, dükkanlarından getirdikleri kovalarla su taşıyarak alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Bu müdahale, alevlerin kontrol altına alınmasına katkı sağlarken, vatandaşların hızlı refleksi olayın daha büyük çapta bir zararının önlenmesine yardımcı oldu.

hasar ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü. Olayda Tofaş marka otomobil kullanılamaz hale gelecek ölçüde büyük çapta maddi hasar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak inceleme başlatıldı ve yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

GAZİANTEP&#039;İN İSLAHİYE İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI. YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ...

GAZİANTEP'İN İSLAHİYE İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI. YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLÜRKEN, ARAÇTA BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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