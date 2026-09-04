Hastanedeki miyom ameliyatı sonrası adalet arayışı: aile ATK raporuna umut bağladı

Duruşmada okunan Adli Tıp raporu:

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 5 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen histeroskopik miyomektomi sırasında 33 yaşındaki Gülşah Gizem Angı'nın hayatını kaybetmesine ilişkin Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu raporu duruşmada okundu. Kurul, ölüm nedenini aşırı sıvı yüklenmesi olarak belirledi.

Raporda Angı'nın rahminde 33x32x26 milimetre büyüklüğünde tip 2 miyom bulunduğu ve ameliyat endikasyonunun var olduğu kaydedildi. İşlem sırasında toplam 24 litre sıvı kullanıldığı, ameliyat sonunda rahme verilen ve geri alınan sıvı farkının 1500 cc olarak hesaplandığı belirtildi. Ancak otopside Angı'nın kilosunun ameliyat öncesi 58'den 74'e yükselmiş olması, yaygın ödem bulguları ve yeniden canlandırma sırasında verilen sıvılar dikkate alınarak bu hesabın doğru olamayacağı vurgulandı.

Kurul, sıvı açığının takibinin cerrahi ekibin sorumluluğunda olduğunu belirterek, ameliyata uygun aralıklarla hesaplama yapmadan devam eden sorumlu cerrah Mete Ç.'nin eylemlerini tıbben uygun bulmadı ve bu hatanın ölüm üzerindeki etki derecesini 4/8 olarak değerlendirdi. Ameliyatın yaklaşık 15-20'nci dakikasında serum setine basınçlı sıvı ve kan gelmesi sonrası aşırı sıvı yüklenmesi bulguları araştırılmadan işleme devam edilmesi kararı da tıbben uygun bulunmadı; anestezi uzmanları Bilge K. ve Nurten K.'nin hatalı eylemlerinin etki derecesi 2/8 olarak kaydedildi. Diğer sağlık personeline tıbbi hata atfedilmedi.

Dava süreci ve aile açıklamaları:

Akdeniz Üniversitesi tarafından soruşturma izni verilmesinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle insan öldürme" suçundan 10 şüpheli hakkında dava açıldı. Antalya 15. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5'inci duruşmasında sanıklar, taraf avukatları ve Angı ailesi hazır bulundu. Sanık avukatları rapora itiraz ederek süre isteyince duruşma ertelendi.

Davanın ardından konuşan baba Ayhan Angı, ameliyatın aileye basit olduğu ve 15-20 dakika süreceği şeklinde anlatıldığını belirtti ve "5 Nisan 2022 tarihinde üç kişi vefat ettik. Biricik can yavrumu ellerimle toprağa verdim" ifadelerini kullandı. Angı, otopsideki kilo artışına dikkat çekerek, "58 kilo giren yavrum 74 kilo tartılmış... Bu sıvı 16 kilo" diyerek Adli Tıp raporunun ailece uzun süredir dile getirilen şüpheleri doğruladığını söyledi.

Anne Vijdan Angı ise yaşadığı acıyı, "Benim anneliğimi yok ettiler" sözleriyle özetledi ve Türk adaletine güvendiğini belirtti. Anne, kızının odasına giremediğini, çeyizlerinin yarısının durduğunu ve içindeki kaybın devam ettiğini anlattı.

Rapordaki etki derecelerine aile tepkisi:

Aile, kurulun cerrah ve anestezi uzmanlarına ilişkin belirlediği etki derecelerinin anlamını ve sorumluluk dağılımını öğrenmek istediklerini söyledi. Baba Ayhan Angı, "4/8'i cerrahı suçlamış, 2/8 anesteziyi suçlamış, 2/8 ne oldu, nerede?" diyerek açıklama talep etti.

Mahkeme süreci, sanık savunmalarının alınması ve rapora yönelik itirazların değerlendirilmesine bağlı olarak sürdürülecek. Aile, Adli Tıp raporunun duruşmada okunmasının ardından adalet beklentisini ve kızlarının anısına hakkaniyet aranacağını vurguladı.

AYHAN - VİJDAN ANGI