Faili meçhul dosyalarda 14 yıla uzanan çözüm: üç cinayet aydınlatıldı

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda üç faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Bakanlığın paylaşımına göre, dosyalar farklı yıllara ait kayıp ve cinayet vakalarını kapsıyor.

İstanbul dosyası:

İstanbul'da 2022'den bu yana kayıp olan Zeynep Yıldırım olayına ilişkin soruşturma yeniden ele alındı. Paylaşımda, olayla bağlantılı olarak adı belirtilen Fethi Dağlı'nın yeniden tutuklandığı bildirildi.

Nusaybin dosyası ve yürütülen operasyonlar:

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2012 yılında yaşamını yitiren İsmail Akın ve 10 yaşındaki kızı Elif Akın dosyası, 14 yıl sonra yeniden incelendi. Daire koordinasyonunda yapılan çalışmalarda dört ilde düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Akhisar dosyası:

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2016'da öldürülen Abdurrahman Aysu cinayeti de çözüme kavuşturuldu. Bu dosyada yürütülen operasyonlar kapsamında Manisa, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Daire çalışmalarının kapsamı ve sonuçları:

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, 24 Nisan 2026'da kuruldu. Bakan Gürlek'in paylaştığı verilere göre, kuruluşundan bu yana 40 dosyada inceleme tamamlanmış; bu dosyalarda toplam 46 maktul ve 7 yaralı vakasının aydınlatıldığı belirtildi. Bakanlık, soruşturmaların sürdüğünü ve kalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

3 faili meçhul daha aydınlatıldığı operasyon anları kamerada