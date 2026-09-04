Emekli memurun köy evini kente alternatif hale getiren iki katlı kafe

İşhan köyünde iki katlı kafenin doğuşu:

Sivas merkeze bağlı İşhan köyü, şehir hayatından uzaklaşmak isteyenlerin ilgisini çeken küçük bir cazibe merkezi haline geldi. Köye yaklaşık 10 dakika mesafede bulunan iki katlı evini kafeye çeviren işletme sahibi Hacı İbrahim Yıldırım, kamu hizmetinden emekli olduktan sonra köy yaşamını seçti ve misafir ağırlamaya başladı. Başlangıçta ticari amaç gütmeyen proje, ziyaretçi talebinin artmasıyla zaman içinde kafe formatına dönüştü.

Kuruluş ve işletme anlayışı:

Yıldırım, arsa üzerinde kendi elleriyle yaptığı yapıyı, bölgedeki ağaçlardan çıkan malzemelerle inşa ettiğini belirtiyor. Önce sadece üç kavak ağacının bulunduğu alanda örülen bu çalışma, daha sonra köyün ihtiyaç duyduğu bir buluşma noktasına dönüştü. İşletme, klasik kafe anlayışından farklı olarak bir Türk aile lokantası atmosferi hedefliyor; bunun temelinde önceki işletmecilik tecrübeleri ve köy kültürüne uyum isteği yatıyor.

Sunduğu hizmetler ve misafir profili:

Kafe, kahvaltıdan özel gün kutlamalarına kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Doğum günü ve nişan gibi etkinlikler de mekânda düzenleniyor. İşletmede kullanılan sebzeler ve meyveler büyük ölçüde ev sahibinin kendi ürünlerinden sağlanıyor; örneğin kendi yetiştirdikleri domates ve biberler ile ağaçlardaki meyveler misafirlere ikram ediliyor. Normal işletme düzeni sipariş usulü değilken, köyde yaşayan yaşlılara kolaylık sağlanıyor.

Köy kafe deneyimi ve ziyaretçilerin görüşleri:

Kafe, sadece yakın şehir sakinlerinin değil, farklı şehirlerden ve yurtdışından gelenlerin de ilgisini çekiyor. Almanya’dan gelen ziyaretçi Alper, mekânı tercih etme nedenini şehir merkezinin temposundan uzak, daha dinlendirici ve samimi bir ortam araması olarak özetliyor. Birçok gurbetçi ve tatilci buraya uğrayıp kahvaltı yapıyor veya özel anlarını kutluyor.

İşletme sahibine göre köyde kafe açmak, hem iş hem de yaşam tarzı değişikliği anlamına geliyor; köy yaşamını daha önce bilmediğini, burada öğrenip bu uğraşın insanı gençleştirdiğini ifade ediyor. İşhan köyünde kurulan bu iki katlı kafe, hem bölgeye yeni bir sosyal mekân kazandırdı hem de şehirden kaçanların alternatif dinlenme adresi haline geldi.

İŞHAN KÖYÜNDE BULUNAN KAFE, ŞEHİRDEN UZAKLAŞMAK İSTEYENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR.