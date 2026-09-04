Damlıca'da çatıda alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

yangının çıkış nedeni ve ilk müdahale:

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Damlıca köyünde, Hasan Malkoç'a ait evin çatısında çalışma yapılırken pürmüz yakılması sonucu çatıdaki malzemeler tutuştu. Yangının fark edilmesi üzerine durum hemen itfaiyeye bildirildi.

itfaiyenin hızlı müdahalesi ve yayılmanın önlenmesi:

Kısa sürede olay yerine gelen Demirözü Belediyesi itfaiye ekipleri, çatıda çıkan alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Müdahale sayesinde yangın çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.

Yangında evin çatısında hasar meydana gelirken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olay, çatı ve benzeri alanlarda açık alev kullanılırken dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

DAMLICA KÖYÜNDE ÇATI YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ