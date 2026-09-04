Bursa'da hastane yerleşkesinde araç yoğunluğuna 1.250 araçlık çözüm

Bursa Şehir Hastanesi yerleşkesindeki otopark sıkışıklığını azaltmak amacıyla yeni bir düzenleme hayata geçirildi. 31.500 m² alanda inşa edilen ve 1.250 araç kapasiteli otoparkın hizmete girmesiyle, hastanenin toplam otopark kapasitesi 4.500 araca yükseldi. Çalışma, özellikle yoğun saatlerde yaşanan park yeri yetersizliğine doğrudan yanıt vermeyi amaçlıyor.

projenin kapsamı ve uygulaması:

Projeyi Bursa Büyükşehir Belediyesi yürüttü; uygulama Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda tamamlandı. Yeni otoparkın inşasıyla eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmalar arasında hastane yerleşkesindeki yaklaşık 700 metrelik iç yolun yenilenmesi de bulunuyor. Bu düzenlemeler, hastane içindeki araç hareketinin daha düzenli akmasını ve hizmet alanlarında tıkanıklığın azalmasını hedefliyor.

ulaşıma entegrasyon ve beklentiler:

Emek Şehir Hastanesi metro istasyonunun hizmete girmesiyle birlikte, yeni otoparkın öneminin artması bekleniyor. Çevre mahallelerden gelen vatandaşların araçlarını park edip toplu ulaşıma geçiş yapmaları teşvik edilerek, yerleşke çevresindeki trafik yükünün hafifletilmesi planlanıyor. Yapılan düzenlemelerin, hem kullanıcı konforunu artırması hem de trafik akışını kolaylaştırması amaçlanıyor.

Yetkililer, otopark kapasitesindeki artışın özellikle yoğun nöbet saatleri ve poliklinik yoğunluğu sırasında somut rahatlama sağlayacağını belirtiyor. Böylece hastane hizmetlerine erişimde yaşanan aksaklıkların azaltılması hedefleniyor.

BURSA ŞEHİR HASTANESİ YERLEŞKESİNDE YAŞANAN OTOPARK VE ARAÇ YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK AMACIYLA YAPILAN 1.250 ARAÇ KAPASİTELİ YENİ OTOPARK HİZMETE AÇILDI. 31 BİN 500 METREKARELİK ALANDA OLUŞTURULAN OTOPARKLA BİRLİKTE HASTANENİN TOPLAM OTOPARK KAPASİTESİ 4 BİN 500 ARACA YÜKSELDİ.