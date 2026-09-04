Sultanbeyli'de güvenlik kamerası, DEAŞ bağlantılı şüpheliyle polis arasındaki çatışmayı kaydetti

Sultanbeyli'de güvenlik kamerası çatışma anını kaydetti

görüntülerde ne görülüyor:

Sultanbeyli'de, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirtilen Berkan Ç. (21) ile polis ekipleri arasında yaşanan çatışma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde çatışma anı, polis müdahalesi ve çevredeki hareketlilik yer alıyor. Kayıtlarda, olayın kısa sürede yoğunlaştığı ve güvenlik güçlerinin müdahalesinin belirgin olduğu görülüyor.

soruşturma ve delil değerlendirmesi:

Görüntüler, olayla ilgili yürütülen soruşturmada delil olarak inceleniyor. Yetkililer, görüntülerin olayın aydınlatılmasında önemli rol oynayacağını belirtiyor ancak soruşturmanın seyrine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Olayın nedeni ve çatışmanın sonucu hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı; süreçle ilgili gelişmeler yetkililer tarafından takip ediliyor.

Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonunda çatışma anları güvenlik kamerasında