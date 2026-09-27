Dolar 48,9764 +0,12%
Euro 55,7431 0,00%
Bist 12.691,49 -1,61%
Altın Gram 6.609,50 -2,86%
EUR/USD 1,1377 -0,15%
Brent Petrol 98,83 +1,43%
--°

Isparta'da aranan firari, 17 yıl 5 ay 14 gün cezasıyla yakalandı

İsparta'da, 'kasten yaralama' suçundan kesinleşmiş 17 yıl 5 ay 14 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 21:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Isparta'da aranan firari, 17 yıl 5 ay 14 gün cezasıyla yakalandı

Isparta'da aranan hükümlü yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmada hakkında 17 yıl 5 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

operasyonun yürütüldüğü birim:

Yakalamayı, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği gerçekleştirdi. Şahıs hakkında "kasten yaralama" suçundan kesinleşmiş ceza bulunduğu bildirildi.

gözaltı sonrası süreç:

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından ilgili prosedürlere uygun şekilde ceza infaz kurumuna teslim edildi.

YAKALANAN ŞAHIS

YAKALANAN ŞAHIS

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manavgat'ta plakasız motorlu bisiklet iddiası 46 bin lira ceza ve 1 aylık men ge...
images

Kırmızı ışıkta çarpışma sonrası dolmuş durağına devrilen tır iki genci öldürdü
images

Havaya ateş açtı, sığındığı tamirci dükkanında darp edildi
images

Kına gecesinde havaya ateş: görüntüler jandarmayı müdahaleye sevk etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Turşu zamanı Eskişehir pazarlarında telaş, fiyatlar artıyor

Kırmızı ışıkta çarpışma sonrası dolmuş durağına devrilen tır iki genci öldürdü

Havaya ateş açtı, sığındığı tamirci dükkanında darp edildi

Kına gecesinde havaya ateş: görüntüler jandarmayı müdahaleye sevk etti

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi