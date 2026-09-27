Isparta'da aranan firari, 17 yıl 5 ay 14 gün cezasıyla yakalandı

Isparta'da aranan hükümlü yakalandı
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmada hakkında 17 yıl 5 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.
operasyonun yürütüldüğü birim:
Yakalamayı, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği gerçekleştirdi. Şahıs hakkında "kasten yaralama" suçundan kesinleşmiş ceza bulunduğu bildirildi.
gözaltı sonrası süreç:
Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından ilgili prosedürlere uygun şekilde ceza infaz kurumuna teslim edildi.
YAKALANAN ŞAHIS
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