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Şarkışla'da yaylada yıldırımın çarptığı çoban hayatını kaybetti

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Dikili köyünde yaylada hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çoban Erol Merkit olay yerinde hayatını kaybetti; inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 21:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şarkışla'da yaylada yıldırımın çarptığı çoban hayatını kaybetti

Şarkışla'da yaylada yıldırım çarpması

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen olayda bir çoban, yaylada hayvanlarını otlatırken yıldırımın isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Şarkışla ilçesi Dikili köyünde akşam saatlerinde yaylada hayvanlarını otlatan Erol Merkit'e yıldırım isabet etti. Çoban olay yerinde hayatını kaybetti.

Başlatılan inceleme:

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

SİVAS’IN ŞARKIŞLA İLÇESİNDE HAYVAN OTLATTIĞI ESNADA YILDIRIMIN İSABET ETTİĞİ ÇOBAN HAYATINI...

SİVAS’IN ŞARKIŞLA İLÇESİNDE HAYVAN OTLATTIĞI ESNADA YILDIRIMIN İSABET ETTİĞİ ÇOBAN HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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