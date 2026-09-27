Fon soruşturmasında Melis Sandal dahil 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri talebi

Soruşturmanın kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet" şüpheleri üzerine başlatıldı. Savcılık, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda bazı hisselerde görülen anormal fiyat hareketleri ve yaklaşık 100 kata varan yükselişler üzerine inceleme yaptığını bildirdi.

İncelemede, portföy yönetim sektörü ve fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği iddia edilen manipülatif alım-satım işlemleri odağa alındı. Savcılık yazısında bu tür işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesindeki piyasa dolandırıcılığı kapsamında değerlendirildiği ve kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.

Fonlar üzerinden yapay fiyat artışı:

Soruşturma kapsamında, bazı hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı; fon işlemleriyle gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarını ve aynı zamanda ilgili fonların değerini yükselttiği tespiti yer aldı. Savcılık, şirketlerin piyasa değeri, sermayesi, öz sermayesi ve dönemsel kâr açıklamalarının birlikte incelendiğini, bazılarında defter değeri ile piyasa değeri arasında yüksek farklar bulunduğunu kaydetti.

İddialara göre fon sahipleri tarafından talep oluşturuldu, ardından bu hisseler fonlara satıldı ve hem hisse hem fon değerlerinde artış meydana geldi. Bu zincirin oluşturduğu fiyat hareketleri, savcılıkça anormal ve manipülatif olarak nitelendirildi.

Tedbir talepleri ve kurumsal kararlar:

Soruşturma kapsamında toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi: 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi. Ayrıca ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferlerinin ve malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi.

Savcılığın bildirimine paralel olarak, Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 17 Eylül 2026 tarihli kararı uyarınca 131 fon TEFAS’ta alım ve satım işlemlerine kapatıldı.

Sorumlu tüzel kişiler ve fonlar:

Hazırlanan listede yer alan tüzel kişiler arasında Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tera Yatırım Bankası A.Ş., Pusula Finans Holding A.Ş., Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş., Astor Enerji A.Ş., Tatilbudur, Enuygun, Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat ve Emeklilik, Doğa Sigorta, Eker Süt Ürünleri, Yayla Agro Gıda, Katılımevim ve Alfa Solar Enerji gibi şirketler sayıldı.

Sorumlu fonlar arasında ise Tera Portföy Hisse Senedi Fonu, Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon, Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon, Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon ve Atlas Portföy Serbest Fon gibi fon isimleri yer aldı.

Gerçek kişiler ve uygulanacak işlemler:

Savcılığın gerçek kişi listesindeki isimler arasında Melis Sandal olmak üzere 42 kişi sayıldı; listede Muhammed Yarız, Serdar Turhan, Erdin Özel, Abdullah Ercan, Emrullah Ercan, Ömer Bedir Çetinel, Mustafa Dedik, Hakan Yıldız, Enver Geçgel, İsmet Öğüt, Tarık Sarvan, Tolga Aydın, Ezgi Kaya, Burhan Tunç Özkan, Mehmet Selçuk Aksoy, Turgay Ceylani, Rıza Kandemir, Cengiz Avcı ve Furkan Talay gibi isimler yer almaktadır.

Başsavcılık, listede yer alan kişiler ile bunların eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemleri bakımından tedbir uygulanmasını talep etti. Bu kapsamda; devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile yüksek tutarlı EFT ve havale işlemlerinin gerçekleştirilmeden önce Başsavcılığın görüşünün alınması istendi.

Mülkiyet ve taşıt kayıtlarının tespiti:

Savcılık yazısı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden, listede yer alan kişiler ve eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi talep edildi. Ayrıca hesaplarda bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve olağan faaliyet dışı, tutarı veya sıklığı itibarıyla dikkat çekici işlemlerin Başsavcılığa bildirilmesi istendi.

Tedbir yazısı, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, MASAK, Merkezi Kayıt Kuruluşu, SPK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası ile Borsa İstanbul gibi kurumlara gönderildi. Savcılığın talebi doğrultusunda yapılacak tespit ve tedbir uygulamalarının soruşturmanın seyrine göre ilerletileceği belirtildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN, SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA VE SERMAYE PİYASASI KANUNU'NA MUHALEFET SUÇLARINA İLİŞKİN FON SORUŞTURMASINDA, 46 TÜZEL KİŞİ, 18 FON VE 42 GERÇEK KİŞİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 106 KİŞİ VE KURULUŞ İÇİN MALVARLIĞI TEDBİRLERİNİN UYGULANMASI TALEP EDİLDİ. SORUŞTURMA KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİLERİN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ DONDURULMASI, YÜKSEK TUTARLI PARA TRANSFERLERİ VE MALVARLIĞINI AZALTICI İŞLEMLERİN ENGELLENMESİ İSTENDİ. LİSTEDE MUSTAFA SANDAL'IN EŞİ MELİS SANDAL'DA YER ALIYOR.