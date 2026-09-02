İstanbul havalimanı yeni eşiğine hazırlanıyor: dördüncü pist tamamlandı, hedef 120 milyon yolcu

Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi'nde açıklamalar

Uluslararası Havalimanı Konseyi (ACI World) tarafından düzenlenen 'Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi 2026' İstanbul'da, İGA ev sahipliğinde başladı. Zirveye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile sektörün önde gelen isimleri katıldı. İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, basın toplantısında havalimanının yatırım ve operasyon planlarına ilişkin ayrıntılar paylaştı.

dördüncü pist tamamlandı, testler sürüyor:

Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın dördüncü pist yatırımını tamamlamış durumda olduğunu belirterek, bu ay içinde testlerin tamamlanmasının ardından pistin operasyona alınacağına inandığını söyledi. Bu adımın, havalimanının kapasite yönetimi ve uçuş esnekliği açısından belirleyici olacağı vurgulandı.

Mevcut terminalin dünyanın en büyük havalimanı terminali olduğuna dikkat çeken Bilgen, yapılacak yatırımlarla terminalin kapasitesinin önümüzdeki birkaç yılda 120 milyona çıkarılacağını kaydetti. Ayrıca, yolcu sayısı 110 milyone ulaştığında ikinci terminal binasının inşaatına başlanacağını açıkladı.

bölgesel dinamikler, hava taksiler ve büyüme beklentileri:

Bilgen, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin bölgesel uçuş trafiğini etkilediğini belirtti. İran, Suriye, Irak ve Ürdün gibi ülkelerin İstanbul'u bağlantı noktası olarak kullandığını, bu bölgede zaman zaman hava sahası kapanmalarının günlük trafiği olumsuz etkilediğini aktardı. Bu durumun jet yakıtı ve petrol fiyatlarını yukarı çekerek küresel talebi baskıladığına dikkat çekti.

Yılbaşından bu yana İstanbul Havalimanı'nın yüzde 2 civarında büyüme gösterdiğini ve yıl sonunda yaklaşık 86 milyon yolcu seviyesinin biraz üzerinde kapanış hedeflediklerini söyledi. Bilgen, kısa vadeli dalgalanmaların olabileceğini ancak orta ve uzun vadede havacılığın ekonomiden daha hızlı büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

Hava taksi operasyonlarına yönelik altyapının master plan dahilinde planlandığını ifade eden Bilgen, bu servislerin şehirle bağlantıyı güçlendirerek 3-4 saat içinde dünyanın pek çok noktasına erişimi hızlandırabileceğini belirtti. İGA'nın bu gelişmeleri destekleyip altyapıyı buna göre hazırladığını vurguladı.

Bilgen, ekonomik büyüme ile havacılık talebinin doğrudan ilişkilendiğini; üretim, ticaret ve turizm arttıkça hava ulaşımına olan talebin de yükseleceğini söyledi. İstanbul'un doğu-batı eksenli önemli rotaların merkezinde olması nedeniyle zamanında kapasite yatırımı yapmanın rekabet avantajı sağlayacağını belirtti ve yatırımların kesintisiz devam edeceğini dile getirdi.

Toplantıda aktarılan veriler ve Bilgen'in açıklamaları, İstanbul Havalimanı'nın hem altyapı hem de hizmet kapasitesi bakımından büyüme hedeflerini netleştirdi. 4'üncü pist ve planlanan terminal yatırımları, önümüzdeki dönemde havalimanının uluslararası bağlantı ve yolcu işleme kapasitesini belirleyecek başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor.

ACI WORLD TARAFINDAN DÜZENLENEN "DÜNYA HAVALİMANLARI DENEYİM ZİRVESİ 2026" İSTANBUL HAVALİMANI İŞLETMECİSİ İGA'NIN EV SAHİPLİĞİNDE İSTANBUL'DA BAŞLADI.