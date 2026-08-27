İstanbul Park yeniden F1’e: 2027-2031 arası beş yıllık dönüş

Türkiye Grand Prix’sinin dönüşü:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı ortak açıklamayla, İstanbul Park pistinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını duyurdu. Yapılan beş yıllık anlaşma kapsamında pist, 2031 sezonu sonuna kadar yarışlara ev sahipliği yapacak.

Toplantı, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi ve organizasyonun hazırlanmasına dair kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Bakan Ersoy sosyal medya paylaşımında, "Formula 1 yeniden İstanbul’da!" diyerek kurumlar arası koordinasyon ve tanıtım çalışmalarına vurgu yaptı.

hazırlıklar ve kurumlar arası görev dağılımı:

Gerçekleştirilen toplantıda organizasyon hazırlıkları, kurumlar arası koordinasyon, tanıtım faaliyetleri ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alındı. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin katıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu da toplantıda yer aldı; Eren Üçlertoprağı ile TOSFED Genel Sekreteri Serhan Acar ve federasyonun başkan yardımcıları, Türkiye Grand Prix’sinin en yüksek standartlarda gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

anlaşmanın kapsamı ve ileriye dönük adımlar:

FIA Formula 1 yönetimiyle yapılan anlaşma, İstanbul Park’ın 2027–2031 döneminde takvimde olmasını öngören beş yıllık bir düzenlemeyi içeriyor. Görüşmede ilgili kurumların üstleneceği görevler, organizasyon sürecinde sağlanacak koordinasyon ile yarışın ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik planlar üzerinde duruldu.

Bakan Ersoy toplantı sonrasında, "İlgili kurumlarımız ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda kurumlar arası koordinasyonu, tanıtım çalışmalarını ve önümüzdeki dönemde atılacak adımları ele aldık. Türkiye’nin uluslararası organizasyonlardaki tecrübesini Formula 1 heyecanıyla yeniden buluşturmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini paylaştı.

Toplantı notları, organizasyonun teknik, tanıtım ve lojistik boyutlarında eşgüdümlü bir planlama sürecinin başlatıldığını gösteriyor; önümüzdeki yıllarda İstanbul Park’ta gerçekleşecek yarışlar için kurumlar arası çalışma mekanizmalarının hayata geçirilmesi bekleniyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY İLE GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, 2027'DEN İTİBAREN YENİDEN İSTANBUL PARK'TA DÜZENLENECEK FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX'SİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR İÇİN ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE BİR ARAYA GELDİ.